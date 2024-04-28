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غاب التلاميذ وحضرت الزبالة، طلاب مدرسة بأسيوط يتلقون العلم برائحة الموت (فيديو وصور)

القمامة على باب المدرسة
القمامة على باب المدرسة بأسيوط، فيتو

حالة من الاستياء والغضب سيطرت على أهالي مركز منفلوط بأسيوط وخاصة من أولياء الأمور لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمدرسة النصر بنين بسبب تراكم أكوام القمامة التي أغلقت أبواب المدرسة وأوشكت أن تدخل الفصول بدلًا من الطلاب.

مدارس أسيوط بؤرة تلوث 

وفي مظهر غير حضاري ينبئ بكارثة صحية تحولت بوابة مدرسة النصر الابتدائية بنين إلى مزبلة وصندوق قمامة وأصبح محيط عدد من المدارس بمحافظة أسيوط مركزًا لبؤر التلوث ومصدرًا لانتقال الأمراض خاصة بين الصغار الذين اعتادوا المرور يوميًّا بين مخلفات المنازل وتلال القمامة  التي تراكمت على البوابات تغوص فيها أرجلهم الصغيرة ولسان حالهم يقول “مدرستي بقت مزبلة”.

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تراكم أكوام القمامة أمام مدرسة النصر 

يقول محمد متولي أحد القاطنين بمحيط المدرسة: "أبلغنا مسؤولي التربية والتعليم والوحدة المحلية لمنع تكون القمامة بهذا الشكل أمام بوابة المدرسة لكن لا حياة لمن تنادي ففي البداية لم يهتم أحد برفع المخلفات حتى بات هذا المكان ملقى قمامة وتحول إلى كوم زبالة يأتي إليه المواطنون صباحًا لإلقاء قمامة منازلهم حتى أصبحت التلال وفي بعض الأحيان يدخل جزء منها إلى حوش المدرسة ويقوم العمال والتلاميذ برفعها".

 

حملات النظافة حبر على ورق 

ولفت متولي إلى انتشار أكوام القمامة في كل مكان رغم جهود المحافظة في نشر سيارات رفع المخلفات من صناديق التجميع بالشوارع والميادين وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس ونقلها إلى الأماكن المخصصة ولكن هذا كله حبر على ورق بدليل هذه الظاهرة.

غاب التلاميذ وحضرت الزبالة

وتؤكد سمية إبراهيم ولية أمر أحد الطلاب أنه رغم التشديدات على نظافة المدارس وخاصة مع اقتراب الامتحانات فإن المدرسة تعاني من هذا المنظر بشكل دائم وكل مسؤول يرمي على آخر فالمدرسة ترفض رفع القمامة لأنها ملقاة على البوابة خارج أسوارها والوحدة المحلية تؤكد أنها ترفع القمامة من أماكن التجمع ولكن المواطنين تصر على إلقاء القمامة بهذا المكان، ساخرة أنه بمجرد تراجع توافد الطلاب عن الحضور للمدارس جاءت القمامة فتغيب التلاميذ وحضرت الزبالة.

تسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة 

في سياق متصل أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

 

رفع 520 طن مخلفات خلال حملة لإزالة أكوام القمامة بأسيوط

وسائل التعرف علي كيفية الإبلاغ عن رفع مخلفات القمامة بالجيزة


وأعلن محافظ أسيوط عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

 

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