أخبار مصر: انطلاق القمة العربية الإسلامية، كارثة بمستشفيات غزة، الإعلان عن معدل التضخم في مصر، هوية المدرب الجديد للزمالك

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستعقد بمدينة الرياض.

جهاز الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، الرقم القياسي العام للأسعار لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر 2023.

صحة غزة: حفر مقبرة جماعية في مجمع الشفاء لدفن 100 فلسطيني

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه سيتم حفر مقبرة جماعية اليوم السبت داخل مجمع الشفاء، لدفن 100 شخص لم يستطيعوا الخروج لدفنهم بسبب القصف المتواصل على محيط المستشفى.

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خبير يكشف عن خطوة تتخذها إثيوبيا لأول مرة بسد النهضة قبل المفاوضات مع مصر

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة،عن آخر التطورات في سد النهضة الإثيوبي أعمال التخزين الخامس من تجفيف.

رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية ومصير حماس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني حمد اشتية، إن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس "لن يتحقق"، داعيًا إلى "حل شامل" لحل الصراع المتفجر بين الجانبين.

الأمين العام للأمم المتحدة ينتفض لما يحدث بمحيط مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء بغزة، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية في محيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة ساحل كاليفورنيا الأمريكية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

القمة العربية الطارئة، كاتب سعودي يوضح 6 نقاط من بينها دعم مصر على طاولة القادة (فيديو)

القمة العربية الطارئة، كشف الكاتب والمحلل السياسي السعودي، منيف الحربي، عن 6 نقاط تلخص المطلوب من القمة العربية الطارئة، المرتقب انطلاقها اليوم في المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع قمة إسلامية طارئة دعت إليها منظمة التعاون الإسلامي.

مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة يهزي: عمال الأونروا أعضاء بحماس (فيديو)

واصل مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان للواجهة مرة ثانية، بعد ارتدائه النجمة الصفراء في مجلس الأمن، ومطالبته لـ أنتونيو جوتيريش، بالاستقالة.

شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد، وموقف الإدارة من جروس وموسيماني وحسام حسن

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الزمالك يبحث التعاقد مع مدرب أجنبي، وأن فكرة مدرب محلي غير مطروحة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان اسم المدير الفني الجديد لتدريب نادي الزمالك خلال أيام وقد تكون ساعات.

موعد ومكان جنازة الفنان شريف شاكر بعد وفاته بالسرطان

قررت أسرة المطرب الراحل شريف شاكر، تشيع جنازته ظهر اليوم السبت من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر والدفنة بمقابر العائلة، بعد رحيله عن عالمنا أمس الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان.

بعد تنحي محاميه، اليوم فصل جديد في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

تنظر محكمة الأسرة بالعمرانية اليوم جلسة دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي.

شركة شهيرة للقهوة تثير غضب الأتراك، زودت جنود الاحتلال بكميات من منتجها وبيان نفي يورطها

نفت شركة محمد أفندي إحدى أشهر شركات القهوة في تركيا، في بيان نشرته تلك الشركة التي تعدُّ واحدة من بين أكثر مصانع القهوة شهرة في تركيا، أمس الجمعة تهمة تقديم القهوة للقوات الإسرائيلية.

اليونيسف: حياة مليون طفل في غزة معلقة بخيط رفيع

قالت منظمة "اليونيسف"، الجمعة، إن حياة مليون طفل في غزة باتت "معلقة بخيط رفيع" مع انهيار خدمات صحة الأطفال في جميع أنحاء القطاع تقريبا، وفق بيان نشرته المنظمة على موقعها.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 11-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الشرطة البريطانية تتأهب اليوم لمسيرة ضخمة داعمة للفلسطينيين

تنطلق في لندن تظاهرة ضخمة مؤيدة للفلسطينيين، اليوم السبت، تقدر أعداد المشاركين فيها بمئات الآلاف، وهي مسيرة انتقدها رئيس الوزراء ريشي سوناك ووصفها بأنها لا تنم عن الاحترام وسط مخاوف من أنها قد تثير أعمال عنف في يوم الهدنة.

اليوم، الأهلى يسعى لإزاحة بيراميدز من صدارة الدوري على حساب الجونة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على فريق الجونة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت على استاد خالد بشارة بالغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الخارجية الروسية: نشعر بغضب شديد من قصف إسرائيل لأهداف مدنية في غزة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده غاضبة من إقدام الجيش الإسرائيلي على قصف أهداف مدنية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا يخالف القانون الدولي.

الصحة في غزة: لا نستطيع دفن الشهداء والاحتلال يعتقل سائقي سيارات الإسعاف

أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، فجر اليوم السبت، أن القصف الإسرائيلي المباشر على مستشفى الشفاء في غزة "لم يتوقف منذ 3 أيام".

قائد في الحرس الثوري الإيراني: سنظهر ذروة بأسنا إذا صدر أمر باستخدام كامل قوتنا ضد العدو

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي يوم الجمعة، سنظهر ذروة بأسنا إذا صدر أمر باستخدام كامل قوتنا ضد العدو"، ردًّا على ما يحدث في قطاع غزة.

إسرائيل وأمريكا و3 دول تعارض، 168 دولة تصوت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

صوتت 168 دولة يوم الجمعة، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

1000 مسؤول أمريكي يوقعون على خطاب لبايدن للمطالبة بوقف الحرب في غزة

أظهرت نسخة من خطاب، أن أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعوا على خطاب مفتوح يحث إدارة بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، نقلًا عن رويترز.

خليفة علي معلول، بيراميدز يحسم موقف انتقال محمد حمدي إلى الأهلي

حسم نادي بيراميدز الجدل بشأن ملف انتقال لاعب الفريق محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق السماوي لصفوف النادي الأهلي نهاية الموسم الجاري.

بعد حملة تضليل، مسؤولون أمريكيون يقرون بدقة تقارير أعداد الشهداء في غزة

قال مسؤولون أمريكيون، أمس الجمعة، إن مؤسسات الاستخبارات الأمريكية لديها ثقة متزايدة بأن التقارير الفلسطينية المُتعلقة بأعداد الشهداء الصادرة عن السلطات الصحية في غزة "دقيقة تقريبًا"، نقلًا عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

المفتي يشيد بصمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة لمواجهتهم الدبابات والقذائف بصدور عارية

أدان الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية- بأشد العبارات ما قام به الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف مدرسة "البراق" في حي النصر، ومدرسة الرمال في حي الرمال، لتنضم هذه الجريمة إلى مئات الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي من قتل الأطفال والنساء، مرورًا بقصف المستشفى المعمداني، إلى مجزرة جباليا، إلى قصف النازحين واللاجئين وسيارات الإسعاف يوميًّا.

اليوم، مؤتمر صحفي لوزير الأوقاف لإعلان تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تعقد وزارة الأوقاف اليوم السبت المؤتمر التحضيري الأول للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والذي يعقد برئاسة وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة.

خوفا من غضب الشارع، إسرائيل تخفض حصيلة قتلاها في هجوم حماس

خوفًا من غضب الشارع الإسرائيلي لم تجد حكومة نتنياهو إلا الكذب لترويجه مثلما حدث في رواية قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء والتي تم كشف كذبهم فيها، وآخر هذه الأكاذيب والتخبط خفضت إسرائيل الجمعة حصيلة قتلاها من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر من 1400 إلى 1200 قتيل ضمن طوفان الاقصى، مشيرة الى أن ذلك مرده لاحتساب جثث لشهداء حركة حماس من ضمن الحصيلة الأولية للقتلى على أراضيها.

اليوم، كولر يحتفل بعيد ميلاده الـ 63، تعرف على مشواره التدريبي وأفضل موسم في مسيرته

مارسيل كولر، يحتفل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 63 فهو من مواليد الحادي عشر من نوفمبر من العام 1960.

بيان ناري من اتحاد الكرة للرد على بيراميدز بسبب مباراة الزمالك

اتحاد الكرة، أصدر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بيان رسمي ردًّا على بيان نادي ببراميدز الذي أكد فيه تعرُّضه للظلم التحكيمي خلال مباراة الزمالك بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة بات منهكا ونصف المستشفيات أصبح خارج الخدمة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكا تماما، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبحت خارج الخدمة.

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق.