السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

بيان ناري من اتحاد الكرة للرد على بيراميدز بسبب مباراة الزمالك

بيراميدز والزمالك،
بيراميدز والزمالك، فيتو

اتحاد الكرة، أصدر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بيان رسمي ردًّا على بيان نادي ببراميدز الذي أكد فيه تعرُّضه للظلم التحكيمي خلال مباراة الزمالك بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما جاء في البيان الصادر عن نادي بيراميدز بشأن تعرض فريق الكرة لظلم تحكيمي في مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 3 / 3، قبل فوز الزمالك بنتيجة 4 / 3 بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

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ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديره واعتزازه بملاك نادي بيراميدز ودورهم الرائد في الاستثمار الرياضي، كما يود في نفس الوقت الرد على المغالطات التي جاءت في بيان نادي بيراميدز، لاسيما وأن الإدارة التنفيذية بالنادي تحاول أن توهم البعض بأن التحكيم هو المسؤول عن الخسارة، لذا فإن الاتحاد المصري سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه التجاوزات غير المقبولة التي جاءت في البيان الصادر من مجلس إدارة نادي بيراميدز بحق طاقم حكام المباراة والتي يرفضها الاتحاد المصري جملة وتفصيلا، لاسيما وأن هناك طرق وأطر شرعية على الأندية أن تسلكها  للمطالبة بحقوقها في إطار سياسة الاحترام المتبادل بين الاتحاد وجميع الأندية.

ويشدد الاتحاد المصري لكرة القدم، على احترامه واعتزازه لكل الأندية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، كما يعمل جاهدًا على تطوير منظومة التحكيم المصري وفق خطة شاملة بدأت بالفعل ولن يتراجع عنها، رافضًا في نفس الوقت المساس بالحكام أو التشكيك في نزاهتهم أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.

 

وهنأ مجلس إدارة بيراميدز نادي الزمالك، بعد الوصول إلى نهائي كأس مصر، بعد فوز الفارس الأبيض علي الفريق السماوي بركلات الترجيح.

 

ونشر بيراميدز على صفحته الرسمية على فيس بوك بيانًا رسميًّا يهنئ فيه نادي الزمالك ويوجه اتهامات لطاقم التحكيم الذي أدار، مؤكدين أن الأخطاء كانت كارثية، وأن غياب العدالة يؤثر في نتائج المباريات، وقرارات التحكيم كانت مخجلة.

 

بيان نادي بيراميدز 

 

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