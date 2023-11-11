زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة ساحل كاليفورنيا الأمريكية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة.



وبحسب الهيئة، تم تسجيل الزلزال في الساعة 03.15 بالتوقيت العالمي (06.15 بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال على بعد 167 كيلومترًا جنوب غرب مدينة فيرنديل.



وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات. ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار محتملة.

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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، أن زلزالًا قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة عبادان، غربي إيران، بالقرب من الحدود مع العراق.



زلزال يضرب إيران

وأكد بيان هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، الصادر اليوم عن زلزال إيران، أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أواخر شهر أكتوبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، جنوب إيران، مما تسبب في إصابة 7 أشخاص على الأقل.

ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بالقرب من شيراز جنوب العاصمة طهران.

وتقع إيران فوق خطوط صدع جيولوجية رئيسة، وتعرضت لعدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة منطقة مينداناو في الفلبين. وفي ال132 من شهر أكتوبر الماضي ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة الفلبين، مما أدى لاهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، فيما أبدت السلطات خشيتها من احتمال أن يكون قد تسبب بأضرار، محذّرة من هزات ارتدادية.

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البيان الصادر عنها أن الـ زلزال ضرب على عمق ضحل على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مانيل، وهرع العديد من الموظفين إلى شوارع العاصمة خوفًا من انهيار مبانيهم.