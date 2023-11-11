السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القمة العربية الطارئة، كاتب سعودي يوضح 6 نقاط من بينها دعم مصر على طاولة القادة (فيديو)

القمة العربية الطارئة،
القمة العربية الطارئة، فيتو

القمة العربية الطارئة، كشف الكاتب والمحلل السياسي السعودي، منيف الحربي، عن 6 نقاط تلخص المطلوب من القمة العربية الطارئة، المرتقب انطلاقها اليوم في المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع قمة إسلامية طارئة دعت إليها منظمة التعاون الإسلامي.

 

منطقة الشرق الأوسط ملعونة بالحروب 

وأشار منيف الحربي في مداخلة مع برنامج الحكاية المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى ما أسماه لعنة منطقة الشرق الأوسط، بسبب تعرضه كل 10 سنوات خلال الثمانية عقود الماضية، إلى حرب سواء كانت كبيرة أم متوسطة، نعيد بعدها تأهيل المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم.

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وتابع منيف الحربي، أن القمة العربية الطارئة مفصلية لكي تمهد لـ 50 سنة قادمة، وتشكل انطلاقة مهمة ويجب أن نكون أكثر وضوحًا، وحدد 6 نقاط ضرورية أو ركائز، أولًا وقف فوري لإطلاق النار بالضغط على أمريكا والاستعانة بالصين وروسيا لما يربط هؤلاء من مصالح مشتركة وارتباطات مع العرب، الأمر الثاني، الرفض التام للتهجير القسري لسكان قطاع غزة ودعم موقف مصر والأردن، لافتًا إلى أن هناك مشروعين على الطاولة في هذا الشأن، الأول "إيجورا آيلاند" الذي طرح بعد فشل كامب ديفيد عام 2000 بين إيهود باراك وبيل كلينتون، ومشروع الترانسفير الذي طرحه الليكود.

 

منيف الحربي يتوقع 6 نقاط على طاولة القمة العربية الطارئة

الأمر الثالث، يجب دعم الموقف العربي التاريخي من اعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للدولة والشعب الفلسطيني، ودعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية التي أصبحت أمرًا حتميًّا، النقطة الرابعة، التمسك بحل الدولتين، النقطة الخامسة، الدعم الإغاثي والإنساني لسكان غزة، النقطة السادسة، رفض استهداف المدنيين بأي شكل من جميع الأطراف ولا نستثني أحدًا.

 

وصول محمود عباس للمشاركة في القمة العربية الطارئة 

ووصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، مساء أمس، إلى العاصمة السعودية "الرياض" للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة.

ومن المقرر أن يلقي محمود عباس، كلمة خلال القمة العربية الطارئة التي تعقد لبحث وقف العدوان على غزة والضفة، وما يشهده القطاع من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

 

كما سيلقي عباس، كلمة خلال القمة الإسلامية الاستثنائية التي تعقدها منظمة التعاون الإسلامي بدعوة من المملكة العربية السعودية.

 

ويرافق الرئيس الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الأغا.

 

وعقب وصوله إلى مقر إقامته، اجتمع محمود عباس، مساء الجمعة، مع رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار.

 

عباس يطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطينى

وأكد محمود عباس، ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين، مشددًا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

 

وشدد، على أن لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل غزة.

 

وقدم، الشكر الجزيل لرئيس الوزراء الباكستاني والشعب الباكستاني الشقيق على دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني في الدولة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وجهودهم في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

 

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني وقوف بلاده مع دولة فلسطين لنيل حقوقها المشروعة، ومواصلة دعمها في المحافل الدولية كافة.

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