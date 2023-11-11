خليفة علي معلول، بيراميدز يحسم موقف انتقال محمد حمدي إلى الأهلي

الأهلي، حسم نادي بيراميدز الجدل بشأن ملف انتقال لاعب الفريق محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق السماوي لصفوف النادي الأهلي نهاية الموسم الجاري.

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز في تصريحات تليفزيونية، أن محمد حمدي مستمر في بيراميدز، وتم الاتفاق مع اللاعب خلال جلسة جمعتهما قبل أيام على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي الجاري.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية عديدة، أشارت في الأيام الماضية إلى قرب انتقال محمد حمدي لصفوف ناديه السابق الأهلي، ليكون خليفة التونسي علي معلول في الفريق الأحمر في ظل تقدم الأخير في العمر واقترابه من تعليق حذائه خلال موسم أو اثنين على الأكثر فضلًا عن تراجع مستواه الفني بسبب عامل السن.

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هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، فيتو

محاضرة فيديو من كولر للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الجونة

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد أمام الجونة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي والجونة والقناة الناقلة

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي والجونة فى تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

وتذاع مباراة الأهلى والجونة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

هدافو الأهلي بالدوري الموسم الحالي

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 11 هدفًا وتلقت شباكه ثلاث أهداف خلال الأربع مباريات التي خاضهم المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

1- أحرز بيرسي تاو أربع أهداف بواقع هدفين في شباك فريق المصري البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري وهدفين آخرين في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

2-- سجل رضا سليم هدفًا في شباك فريق المصري البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري.

3- أحرز كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق المصري البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري.

4- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

5- أحرز طاهر محمد طاهر هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

6- سجل محمد هاني هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

7- أحرز ياسر إبراهيم هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

8- سجل محمد مجدي أفشة هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

وتعد المواجهة القادمة أمام الأهلي هي الأولى لعلاء عبد العال خلال قيادته لفريقه الحالي الجونة.