موعد ومكان جنازة الفنان شريف شاكر بعد وفاته بالسرطان

قررت أسرة المطرب الراحل شريف شاكر ، تشيع جنازته ظهر اليوم السبت من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر والدفنة بمقابر العائلة، بعد رحيله عن عالمنا أمس الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان.

أعلن الفنان علي الألفي وفاة المطرب الشاب شريف شاكر بعد صراع ومعاناة مع مرض السرطان.

وقال "الألفي" من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون. شريف دلوقتي تعافى.. راح لرب العالمين الرحمن الرحيم.. راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته.. شريف ما بقاش مريض ولا محارب سرطان تاني.. مع السلامة يا صاحبي يا جميل".

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تفاصيل مرض المطرب شريف شاكر

وفي عام 2019، خضع المطرب الشاب شريف شاكر، لعملية زرع نخاع عظمي لتغيير دم الجسم بالكامل، بعد قيام شقيقته بالتبرع له وكانت نسبة نجاح العملية 50%.

وكتب المطرب شريف شاكر وقتها قبل دخوله غرفة العمليات: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، محطة مهمة وصعبة جدًّا في رحلة علاجي.. كالعادة يقيني بربنا بيزيد مع كل مطب أصعب وثقتي بتزيد إني هعدي إن شاء الله".

وأضاف من خلال حسابه الشخصي عبر موقع "فيس بوك": "عملية زراعة النخاع العظمي هي عملية تغيير كل دم الجسم.. في حالتي المُتبرع هو أختي (الله يحفظها) بنسبة توافق چيني (٥٠٪؜) ودا زي ما المستشفى خلاني أمضي وأوافق بيخلي نسبة نجاح العملية متساوية مع نسبة الوفاة (٥٠٪) متساوية برضه مع احتمالية ارتجاع المرض في حالة التعافي إن شاء الله "بس ربنا قادر يعديني منها على خير".

وأضاف شريف: "هعمل النهارده إن شاء الله عملية تركيب قسطرة وريدية مركزية في صدري وبعدها هتعزل في كبسولة حوالي شهرين تحت المراقبة، مفيش زيارات.. مش هشوف فيهم غير دكاترة وممرضين، وبعدها إن شاء الله من ٦ لـ٨ شهور عزل مناعي ومتابعات.

واختتم شريف: "ربنا يهون الأيام، ويلهمني القوة والصبر، آسف لو بتأخر في الرد على أي حد بيكلمني أو بيكتب لي وشكرًا لكل واحد فاهم ومقدر حالتي وبيدعمني، خلوني في دعواتكم ".