اليوم، فصل الكهرباء عن عدد من القرى والمناطق الحيوية في القليوبية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بـمحافظة القليوبية، أنه، سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق لعدة أيام، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لضمان استمرار كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

اليوم انقطاع الكهرباء عن عدد من القرى والمناطق بكفر شكر وفق الجدول.

وأوضحت الوحدة المحلية أن فترة فصل التيار اليوم ستكون يوميًّا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا، مؤكدة ضرورة اتخاذ المواطنين والوحدات الصحية والمخابز وكافة المنشآت التدابير اللازمة لتفادي أي تأثيرات قد تنتج عن فصل التيار.



وأوضح جدول أعمال فصل الكهرباء أن اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026 يشمل فصل التيار عن مستشفى كفر شكر التخصصي، ومنشآت المياه والصرف الصحي، وجزء من مدينة كفر شكر، بالإضافة إلى قرى تصفا وكفر تصفا والزمرونية وكفر رجب.

بينما يشمل يوم الأحد 11 يناير 2026 جزءًا من المدينة وقرى إسنيت والبقاشين وكفر الشهاوي وكفر الولجا وتوابعها، إلى جانب محطة التنقية.

أما يوم الإثنين 12 يناير 2026 فسيتم فصل التيار عن قرى المنشأة الكبرى والصغرى وكفر علي شرف الدين وكفر منصور.



وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب جميع المواطنين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة فصل الكهرباء والتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات، مؤكدة أن هذه الأعمال تأتي في إطار تطوير الشبكة الكهربائية والمحافظة على كفاءة الخدمة وحماية مصالح المواطنين والقطاعين الصحي والمائي من أي أعطال محتملة.

