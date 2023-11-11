رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية ومصير حماس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني حمد اشتية، إن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس "لن يتحقق"، داعيًا إلى "حل شامل" لحل الصراع المتفجر بين الجانبين.

وطالب محمد اشتية في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الجمعة، بوقف فوري للحرب في غزة، معتبرًا أن هذه "الحرب ليست على حماس بل على الشعب الفلسطيني".

وتساءل اشتية الذي شارك في مؤتمر دولي في باريس حول غزة، كيف يمكن للمساعدات الإنسانية أن تدخل إذا لم تكن في ظلال وقف إطلاق النار، "لذلك الهم الرئيسي بالنسبة للفلسطينيين هدنة إنسانية على الأقل" وفق تعبيره.

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ولفت إلى هول الحرب التي خلفت أكثر من 10 آلاف قتيل ومليون و330 ألف فلسطيني شُردوا ومئات آلاف المباني تم تدميرها.



وبخصوص التواصل مع حماس قال نحن لنا أربع اتفاقيات ولم ينفذ شيء منها ومع ذلك استعرض، اشتية رؤية السلطة الفلسطينية لمرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية، من خلال إجراء انتخابات عامة تشمل الجميع بما فيها حركة "حماس".

وفيما يتعلق باجتثاث إسرائيل حماس أكد اشتية أنها مركب في المشهد الفلسطيني ولها وجود في الضفة الغربية وغزة وسوريا وقطر ولبنان.

وبعدما نوه بالتحول في المشهد الدولي نحو القضية الفلسطينية، شدد على أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذكّر بوقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع تل أبيب منذ أشهر.

وكشف رئيس وزراء السلطة الفلسطينية عن تواصل يومي مع القنوات الرسمية في قطر ومصر حول موضوع تبادل الأسرى، في إشارة الى جهود دبلوماسية تجري لتبادل محتجزين لدى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.