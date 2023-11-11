السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

1000 مسؤول أمريكي يوقعون على خطاب لبايدن للمطالبة بوقف الحرب في غزة

جو بايدين، فيتو
جو بايدين، فيتو

أظهرت نسخة من خطاب، أن أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعوا على خطاب مفتوح يحث إدارة بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، نقلًا عن رويترز.

ووفقًا للخطاب أكد عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية عن دعم بايدن الراسخ لإسرائيل في ردها على هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي.

ورفضت واشنطن دعوات من زعماء عرب وفلسطينيين وقادة آخرين، لكي توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم أسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني من بينهم 4500 طفل.

 

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وورد في الخطاب "نشعر بالقلق والإحباط إزاء الانتهاكات الكثيرة للقانون الدولي، وهي قوانين تهدف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات ودور العبادة".

وأضاف الخطاب "نعتقد أنه لا يمكن تفادي المزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح، إلا إذا دعت حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش، توجد 100 جثة في مدخل مستشفى الشفاء، نتيجة القصف العنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية حول المستشفى بشكل عنيف جدًّا، مشيرًا إلى أنهم في انتظار الصباح لعمل مقبرة جماعية لدفن الشهداء.

 

وأكد أنهم عاجزون عن التحرك بسبب القصف المستمر لمحيط المستشفى.

 

وقال البرش خلال مداخلة على قناة الجزيرة، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في حق المرضى والمدنيين، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت اثنين من الهلال الأحمر كانا في طريقهما لإخراج مصابين.

 

وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الإندونيسي يصعب المهمة على الأطقم الطبية في إسعاف المرضي، لافتًا نحن بصدد مجزرة للشعب الفلسطيني دون تحرك.

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حركة حماس الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الصحة الفلسطينية الوكالة الامريكية للتنمية قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية

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