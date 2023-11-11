السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

خبير يكشف عن خطوة تتخذها إثيوبيا لأول مرة بسد النهضة قبل المفاوضات مع مصر

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة،عن آخر التطورات في سد النهضة الإثيوبي أعمال التخزين الخامس من تجفيف.

وقال “شراقي” على صفحته الشخصية ب"فيس بوك":" فتحت إثيوبيا بوابة التصريف الشرقية يوم 31 أكتوبر الماضى لتخفيض منسوب بحيرة سد النهضة كخطوة أولى للبدء فى أعمال التخزين الخامس من تجفيف الممر الأوسط ثم وضع الخرسانة".

وأضاف:"نظرًا لعدم تشغيل التوربينين وعدم إمرارهما لأى مياه منذ 16 سبتمبر الماضى، وعدم كفاية البوابة الشرقية بمفردها لتخفيض منسوب البحيرة واستمرار مرور المياه من أعلى الممر الأوسط حتى اليوم إضطرت إثيوبيا لفتح بوابة التصريف الثانية الأربعاء 8 نوفمبر 2023 لسرعة تجفيف الممر الأوسط".

وتابع:" هذه أول مرة تبادر إثيوبيا بهذه الخطوة فى نهاية أكتوبر، ومن قبل كانت تتم فى يناير على الأقل، ربما تريد إثيوبيا سرعة تعلية المتبقى من السد حوالى 20 متر إرتفاع، وإتمام التخزين الخامس والأخير فى حالة رفع العشرين مترًا مرة واحدة كما حدث فى التخزين الرابع، وبالتالى يصبح التخزين المتبقى خارج المفاوضات اذا استمرت الشهور القادمة".

Advertisements

 

عبد السند يمامة: وجود أصابع خارجية فى أزمة سد النهضة

قضية سد النهضة، رسالة رئاسية جديدة بشأن مسار المفاوضات الجارية

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سد النهضة التخزين الرابع بوابة التصريف الشرقية قضية سد النهضة الرياض

مواد متعلقة

عبد السند يمامة: وجود أصابع خارجية فى أزمة سد النهضة

قمة مصرية جنوب سودانية بالاتحادية، السيسي: لم ندخر جهدًا لدعم البلد الشقيق.. وتجنيب شعبها المزيد من الدمار.. ويجب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

قضية سد النهضة، رسالة رئاسية جديدة بشأن مسار المفاوضات الجارية

الأكثر قراءة

خبير يكشف عن خطوة تتخذها إثيوبيا لأول مرة بسد النهضة قبل المفاوضات مع مصر

أخبار مصر: انطلاق القمة العربية الإسلامية، كارثة بمستشفيات غزة، الإعلان عن معدل التضخم في مصر، هوية المدرب الجديد للزمالك

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوربية والمصري الممتاز، أبرزها الأهلي والجونة

الإحصاء: معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية عن شهر أكتوبر 2023 يسجل 38.5%

بعثة منتخب الشباب تغادر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا (صور)

متحدث الرئاسة: القمة المشتركة بالسعودية لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة وسبل التحرك العربي والإسلامي

شركة شهيرة للقهوة تثير غضب الأتراك، زودت جنود الاحتلال بكميات من منتجها وبيان نفي يورطها

" كيف أحفز نفسى للنجاح ومقدمة عن الموارد البشرية"،  ندوتان بمكتبتي المستقبل ومصر الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

شركة شهيرة للقهوة تثير غضب الأتراك، زودت جنود الاحتلال بكميات من منتجها وبيان نفي يورطها

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

بالأسعار، طرح أراض تعليمية وحق انتفاع للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية