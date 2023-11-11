خبير يكشف عن خطوة تتخذها إثيوبيا لأول مرة بسد النهضة قبل المفاوضات مع مصر

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة،عن آخر التطورات في سد النهضة الإثيوبي أعمال التخزين الخامس من تجفيف.

وقال “شراقي” على صفحته الشخصية ب"فيس بوك":" فتحت إثيوبيا بوابة التصريف الشرقية يوم 31 أكتوبر الماضى لتخفيض منسوب بحيرة سد النهضة كخطوة أولى للبدء فى أعمال التخزين الخامس من تجفيف الممر الأوسط ثم وضع الخرسانة".

وأضاف:"نظرًا لعدم تشغيل التوربينين وعدم إمرارهما لأى مياه منذ 16 سبتمبر الماضى، وعدم كفاية البوابة الشرقية بمفردها لتخفيض منسوب البحيرة واستمرار مرور المياه من أعلى الممر الأوسط حتى اليوم إضطرت إثيوبيا لفتح بوابة التصريف الثانية الأربعاء 8 نوفمبر 2023 لسرعة تجفيف الممر الأوسط".

وتابع:" هذه أول مرة تبادر إثيوبيا بهذه الخطوة فى نهاية أكتوبر، ومن قبل كانت تتم فى يناير على الأقل، ربما تريد إثيوبيا سرعة تعلية المتبقى من السد حوالى 20 متر إرتفاع، وإتمام التخزين الخامس والأخير فى حالة رفع العشرين مترًا مرة واحدة كما حدث فى التخزين الرابع، وبالتالى يصبح التخزين المتبقى خارج المفاوضات اذا استمرت الشهور القادمة".

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