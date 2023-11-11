السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الأمين العام للأمم المتحدة ينتفض لما يحدث بمحيط مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء في
مستشفى الشفاء في غزة، فيتو

مستشفى الشفاء بغزة، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية في محيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

 

 وقال إن الغارات الإسرائيلية دفعت العديد من العاملين في في القطاع الصحي الذين كنَّا على اتصال بهم إلى مغادرة المستشفى بحثًا عن الأمان، مضيفًا أن الآلاف من الذين لجأوا إلى المستشفى اضطروا إلى إخلائه بسبب المخاطر الأمنية، في حين لا يزال كثيرون هناك.

 

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن منظمة الصحة العالمية تحققت من أكثر من 250 هجومًا منذ 7 أكتوبر على مرافق الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية.

Advertisements

 

وقال إن المنظمة وثقت الأسبوع الماضي 5 هجمات على 5 مستشفيات في يوم واحد بغزة، وفي الـ 48 ساعة الماضية فقط، تم إيقاف 4 مستشفيات عن العمل.

وأعرب عن قلق منظمة الصحة البالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين وأولئك الذين يقيمون في المستشفيات، مؤكدا أنهم بحاجة إلى حماية فورية.

كما دعا كلا الجانبين إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

 

مجزرة مستشفى الشفاء

زكان  مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش، قال:" توجد 100 جثة في مدخل مستشفى الشفاء، نتيجة القصف العنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية حول المستشفى بشكل عنيف جدًّا، مشيرًا إلى أنهم في انتظار الصباح لعمل مقبرة جماعية لدفن الشهداء.

 

وأكد أنهم عاجزون عن التحرك بسبب القصف المستمر لمحيط المستشفى.

 

وقال البرش خلال مداخلة على قناة الجزيرة، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في حق المرضى والمدنيين، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت اثنين من الهلال الأحمر كانا في طريقهما لإخراج مصابين.

 

وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الإندونيسي يصعب المهمة على الأطقم الطبية في إسعاف المرضى، لافتًا نحن بصدد مجزرة للشعب الفلسطيني دون تحرك.

تعذر خروج برازيليين من غزة يؤجج توترا مع إسرائيل

قتال هو الأعنف بين المقاومة والاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء وعدة مناطق في غزة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع غزة الرعاية الصحية الصحة العالمية الغارات الاسرائيلية شمال قطاع غزة منظمة الصحة العالمية

مواد متعلقة

تعذر خروج برازيليين من غزة يؤجج توترا مع إسرائيل

قتال هو الأعنف بين المقاومة والاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء وعدة مناطق في غزة (فيديو)

بعد شهر من الحرب الإسرائيلية.. غزة تواجه السيناريوهات السوداء.. مخططات ما بعد العدوان.. بدائل الكيان الصهيونى حال نجاح مخطط إسقاط حماس صداع مزمن فى رأس اليمين

الأكثر قراءة

شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد، وموقف الإدارة من جروس وموسيماني وحسام حسن

الأمين العام للأمم المتحدة ينتفض لما يحدث بمحيط مستشفى الشفاء في غزة

إسرائيل وأمريكا و3 دول تعارض، 168 دولة تصوت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

فيلم بلوموندو يعيد إيمي سمير غانم للسينما بعد غياب سنوات

رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية ومصير حماس

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

موعد ومكان جنازة الفنان شريف شاكر بعد وفاته بالسرطان

خليفة علي معلول، بيراميدز يحسم موقف انتقال محمد حمدي إلى الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

توقعات الأبراج اليومية، السبت 11-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

بالأسعار، طرح أراض تعليمية وحق انتفاع للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية