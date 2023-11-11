الأمين العام للأمم المتحدة ينتفض لما يحدث بمحيط مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء بغزة، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية في محيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وقال إن الغارات الإسرائيلية دفعت العديد من العاملين في في القطاع الصحي الذين كنَّا على اتصال بهم إلى مغادرة المستشفى بحثًا عن الأمان، مضيفًا أن الآلاف من الذين لجأوا إلى المستشفى اضطروا إلى إخلائه بسبب المخاطر الأمنية، في حين لا يزال كثيرون هناك.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن منظمة الصحة العالمية تحققت من أكثر من 250 هجومًا منذ 7 أكتوبر على مرافق الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية.

Advertisements

وقال إن المنظمة وثقت الأسبوع الماضي 5 هجمات على 5 مستشفيات في يوم واحد بغزة، وفي الـ 48 ساعة الماضية فقط، تم إيقاف 4 مستشفيات عن العمل.

وأعرب عن قلق منظمة الصحة البالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين وأولئك الذين يقيمون في المستشفيات، مؤكدا أنهم بحاجة إلى حماية فورية.

كما دعا كلا الجانبين إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

مجزرة مستشفى الشفاء

زكان مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش، قال:" توجد 100 جثة في مدخل مستشفى الشفاء، نتيجة القصف العنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية حول المستشفى بشكل عنيف جدًّا، مشيرًا إلى أنهم في انتظار الصباح لعمل مقبرة جماعية لدفن الشهداء.

وأكد أنهم عاجزون عن التحرك بسبب القصف المستمر لمحيط المستشفى.

وقال البرش خلال مداخلة على قناة الجزيرة، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في حق المرضى والمدنيين، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت اثنين من الهلال الأحمر كانا في طريقهما لإخراج مصابين.

وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الإندونيسي يصعب المهمة على الأطقم الطبية في إسعاف المرضى، لافتًا نحن بصدد مجزرة للشعب الفلسطيني دون تحرك.