اليوم، كولر يحتفل بعيد ميلاده الـ 63، تعرف على مشواره التدريبي وأفضل موسم في مسيرته

مارسيل كولر، يحتفل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 63 فهو من مواليد الحادي عشر من نوفمبر من العام 1960.

مشوار مارسيل كولر التدريبي

وتولى السويسري مارسيل كولر خلال مشواره تدريب 6 أندية، سانت جاليين وبازل وجراسهبورز وويل في سويسرا وبوخوم وكولون في ألمانيا ومنتخب النمسا، كما عمل مساعدًا مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق في أولى خطواته التدريبية عام 1992.

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وتعد الفترة من نهاية القرن الماضي حتى موسم 2002 -2003 هي الأفضل لـ مارسيل كولر مع الأندية حيث توج خلالها ببطولتين للدوري السويسري مع سانت جاليين في موسم 99-2000 وجراسهبورز في موسم 2002-2003 قبل تحقيق دوري الدرجة الثانية مع بوخم الألماني موسم 2005-2006 وكأس سويسرا مع بازل 2018-2019.

أكبر فوز وخسارة في مسيرة مارسيل كولر

وموسم 99-2000 الأفضل لـ كولر في مسيرته وشهد أكبر فوز له في تاريخه التدريبي بنتيجة 7 في الدوري السويسري، حيث فاز على يفردون سبورت بسباعية نظيفة وعلى لوزيرن 7-1 في نفس الموسم ولكنه خسر بنفس النتيجة لمرة واحد أثناء تدريبة لبازل من يانج بويز بنتيجة 7-1 في موسم 2018-2019 في الدوري أيضًا.

ويمتلك كولر سلسلة من المواجهات من المدربين في سويسرا وألمانيا ولكن أقلها حظًّا كانت ضد الألماني توماس شاف أحد الأسماء التي رشحت بشكل متكرر لتدريب الأهلي وهو من ألحق بالسويسري الهزيمة الأكبر له في الدوري الألماني بسداسية نظيفة. وواجه كولر شاف في 7 مباريات خسر في 4 وتعادل في 2 وفاز في مباراة واحدة ولكن المدرب السويسري امتلك بخلاف ذلك تفوقًا على مدربين كبار آخرين وتكافؤ مع البعض الآخر.

ويتفوق كولر في المواجهات المباشرة مع لوسيين فافر مدرب بورسيا دورتموند الأسبق، حيث واجهه في 18 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر مثلهم، بينما يسيطر التكافؤ على صراعه مع أستاذه كريستيان جروس حيث لعب ضده 18 مواجهة فاز في 4 وخسر 6 وتعادلا 8 مرات وهما أكثر من لعب ضدهم في مشواره التدريبي.

وبدأ مارسيل كولر مسيرته في يناير 1999 مع نادي إف سي سانت جالن في الدوري السويسري الممتاز، وبعد عام واحد فقط، تمكن من قيادة النادي للتتويج بأول بطولة له منذ ما يقرب من 100 عام، بعد حصد لقب الدورى السويسري.

وقاد نادى جراسهوبرز في عام 2003 بالتتويج بالدوري السويسري.

وتولى تدريب فريق كولن الألماني في عام 2004، وفشل في بقاء الفريق في البوندسليجا وهبط في النهاية إلى الدرجة الثانية.

وقاد بوخوم الألمانى منذ 2005 حتى 2009، وتمكن في أول موسم من إعادته للدوري الألماني بعد هبوطه للدرجة الثانية.

وتولى تدريب منتخب النمسا خلال الفترة من 2011 حتى 2017، وقاده للتأهل لأول مرة إلى «يورو 2016»، بعدما كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 2008.

وقاد منتخب النمسا لاحتلال المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في أفضل إنجاز للمنتخب، حيث كان يحتل المرتبة 70 في التصنيف.

وتولى تدريب فريق بازل السويسري عام 2018 حتى 2020، قاد خلالها الفريق في 101 مباراة، ليحقق الفوز في 61 مباراة، مقابل التعادل في 19 والخسارة في 21.

وحصد لقب كأس سويسرا مع فريق بازل في عام 2018، وفشل في تحقيق لقب الدوري.

وابتعد كولر عن التدريب منذ نهاية عام 2020 عقب تجربة بازل السويسري في، بسبب إصابته في قدمه والتي منعته من التدريب حتى تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي في شهر سبتمبر من العام 2022.