بعد حملة تضليل، مسؤولون أمريكيون يقرون بدقة تقارير أعداد الشهداء في غزة

قال مسؤولون أمريكيون، أمس الجمعة، إن مؤسسات الاستخبارات الأمريكية لديها ثقة متزايدة بأن التقارير الفلسطينية المُتعلقة بأعداد الشهداء الصادرة عن السلطات الصحية في غزة "دقيقة تقريبًا"، نقلًا عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاعتماد على البيانات الفلسطينية يشكل تحولًا جزئيًّا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي كانت قد وصفت، في وقتٍ سابق من العدوان الإسرائيلي، الأرقام الواردة من غزة بأنها "غير جديرة بالثقة".

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وردَّت منظمات دولية على تشكيكات الرئيس الأميركي في قائمة أعداد الشهداء التي يقدّمها المسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة، إذ أكّدت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أنّ الأعداد المعلنة "دقيقة، إلى حد كبير، وموثّقة ومؤرّخة".

وفي وقتٍ سابق، شكك بايدن في أعداد الشهداء في غزة، قائلًا إنه "لا يثق بالعدد الذي يعلنه الفلسطينيون"، من دون توضيح السبب. وفي مقابل ذلك، ردت وزارة الصحة في قطاع غزة بنشر وثيقة من 212 صفحة، تضم الأسماء وأرقام بطاقات الهوية لأكثر من 7000 فلسطيني، قُتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

من جهته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أُرسل إلى "رويترز"، "إدراج بيانات وزارة الصحة في تقاريرنا، ومن الواضح أنها تستند إلى مصادر".

وكذلك، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أعداد الشهداء موثَّقة بصورة عامة، وأنها لم تجد تناقضات كبيرة عند التحقق بشأن الضربات السابقة على غزة.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تُحاول واشنطن التضليل والتعتيم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فسبق أن حاولت فبركة الأخبار الخاصة بقصف الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزّة، من خلال توجيه أصابع الاتهام بالمسؤولية عن المجزرة تجاه حركات المقاومة، في سرديةٍ واضحة الافتراءات ومليئةٍ بالخداع المكشوف.

خوفًا من غضب الشارع الإسرائيلي لم تجد حكومة نتنياهو إلا الكذب لترويجه مثلما حدث في رواية قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء والتي تم كشف كذبهم فيها، وآخر هذه الأكاذيب والتخبط خفضت إسرائيل الجمعة حصيلة قتلاها من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر من 1400 إلى 1200 قتيل ضمن طوفان الاقصى، مشيرة الى أن ذلك مرده لاحتساب جثث لشهداء حركة حماس من ضمن الحصيلة الأولية للقتلى على أراضيها.

إسرائيل تخفض عدد قتلاها بهجوم حماس

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية ليور هايات لوكالة فرانس برس إن الحصيلة الجديدة "محدَّثة" لأن "الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف عليها" سابقًا تعود إلى عناصر "شاركوا في هجوم حماس وليست لضحايا إسرائيليين".