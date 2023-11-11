السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة بات منهكا ونصف المستشفيات أصبح خارج الخدمة

الصحة العالمية، فيتو
الصحة العالمية، فيتو

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكا تماما، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبحت خارج الخدمة.

 

وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين".

 

وأشار جيبرييسوس إلى وقوع أكثر من 250 هجوما على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

 

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ومن جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان "إن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة، ما يعرض حياة آلاف الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".

 

وذكرت المنظمة أن المستشفيات يجب أن تستفيد من الحماية الخاصة "بموجب القانون الدولي الإنساني".

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ادهانوم جيبرييسوس الصحة العالمية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تيدروس أدهانوم جيبرييسوس منظمة الصحة العالمية

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