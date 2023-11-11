الخارجية الروسية: نشعر بغضب شديد من قصف إسرائيل لأهداف مدنية في غزة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده غاضبة من إقدام الجيش الإسرائيلي على قصف أهداف مدنية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا يخالف القانون الدولي.



وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "نشعر بالصدمة والغضب العميق إزاء استهداف الأهداف المدنية من المدارس والمستشفيات والمساجد ومخيمات اللاجئين".

وشدد نيبينزيا على أن "وقف إطلاق النار الشامل فقط، وليس التوقف قصير الأمد، هو الذي سيسمح بتجنب وقوع ضحايا في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويضمن توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للمحتاجين، والمساعدة لسكان غزة، ووضع حد للمواجهة المسلحة واستقطاب أطراف إقليمية جديدة إليها".

Advertisements

وأضاف: "نؤكد على عدم جواز وخطر تصعيد الصراع. ونحن مقتنعون بأن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ستكون وقف إطلاق نار مبكر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

أعلنت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فريزيير، أن مجلس الأمن الدولي اقترب من تبني قرار حول التصعيد الفلسطيني – الإسرائيلي.



ولم تكشف المندوبة عن أي تفاصيل بشأن بنود القرار المحتمل، مكتفية بالقول إنها لا تريد الإساءة إلى مسيرة صياغة الوثيقة، وكان مجلس الأمن الدولي قد بحث 4 مشاريع قرار حول النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، لكنه لم يتمكن من تبني أي واحد منها.

وفي الوقت الراهن يعمل 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي على صياغة مشروع قرار جديد، من المتوقع أن يضم بعض البنود من المشاريع التي لم يتسن تبنيها في وقت سابق.