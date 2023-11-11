السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

اليوم، مؤتمر صحفي لوزير الأوقاف لإعلان تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فيتو

تعقد وزارة الأوقاف اليوم السبت المؤتمر التحضيري الأول للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والذي يعقد برئاسة وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة.  

 

المسابقة العالمية للقرآن الكريم 

جدير بالذكر، أنه قد تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 35 عامًا.
 

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جوائز المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم 

تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه. 
الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 12 عامًا.
الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه.
الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه.
 

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 40 عامًا.
الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه. 
 

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن على 30 عامًا.
الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.
الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.
الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.
 

الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.
الأسرة الأولى: 500 ألف جنيه.
الأسرة الثانية: 400 ألف جنيه. 
الأسرة الثالثة: 300 ألف جنيه.
تم إضافة جائزة الأسرة الرابعة: 200 ألف جنيه. 
بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية 200 ألف جنيه.
 

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