صحة غزة: حفر مقبرة جماعية في مجمع الشفاء لدفن 100 فلسطيني
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه سيتم حفر مقبرة جماعية اليوم السبت داخل مجمع الشفاء، لدفن 100 شخص لم يستطيعوا الخروج لدفنهم بسبب القصف المتواصل على محيط المستشفى.
صحة غزة: حفر مقبرة جماعية في مجمع الشفاء لدفن 100 فلسطيني
وأوضح مدير عام وزارة الصحة، منير البرش: "القصف لا يهدأ بمحيط المستشفى منذ 3 ليالٍ. يوجد قصف بشكل عنيف جدا كل دقيقة تقريبا بهدف التمهيد لدخول المجمع".
وأضاف أن قصف الجيش الإسرائيلي عرقل دخول أو خروج سيارات الإسعاف من وإلى المجمع، مؤكدا: "نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء".
وتابع البرش: "لا نستطيع أن ندفن الموتى الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى. نريد أن نحفر مقبرة جماعية في الصباح داخل الشفاء لدفن 100 جثة ملقاة الآن في المستشفى".
في غضون ذلك، أفاد مراسلنا بوجود إطلاق نار كثيف من دبابات الجيش الإسرائيلي نحو مبنى مستشفى القدس جنوب غرب مدينة غزة، فيما قال مدير مجمع الشفاء في غزة، إن محيط المستشفى يشهد قصفا عنيفا، مؤكدا أن وضع الجرحى مأساوي.
واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي فجر أمس الجمعة عددا من المستشفيات في قطاع غزة، بينها مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.
من جهته، قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة.
وكتب غريفيث على منصة "إكس"، أن "التقارير المروعة عن قصف مستشفى الشفاء في غزة اليوم تؤكد تعرض حياة آلاف المرضى والعاملين والنازحين للخطر".وأضاف المسؤول الأممي أنه "في إطار القانون الإنساني الدولي، يجب حماية المستشفيات". واختتم بالقول: "كما قلت سابقًا، يجب أن تتوقف أعمال الحرب في أماكن الرحمة والمستشفيات بغزة، بل يجب ألا تحدث أساسًا".
ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين" فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.
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