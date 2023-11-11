السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

المفتي يشيد بصمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة لمواجهتهم الدبابات والقذائف بصدور عارية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية،فيتو

أدان الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية-  بأشد العبارات ما قام به الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف مدرسة "البراق" في حي النصر، ومدرسة الرمال في حي الرمال، لتنضم هذه الجريمة إلى مئات الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي من قتل الأطفال والنساء، مرورًا بقصف المستشفى المعمداني، إلى مجزرة جباليا، إلى قصف النازحين واللاجئين وسيارات الإسعاف يوميًّا.

وما ترتب على ذلك من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح، وكلها جرائم تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وضربٌ بعرض الحائط بالقوانين الدولية والأممية والمبادئ الإنسانية، وسط الصمت الدولي المريب.

Advertisements

رسالة مفتي الجمهورية عن أحداث فلسطين


وأهاب مفتي الجمهورية بعقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المختلفة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين والمستشفيات والمدارس، ووضع حدٍ لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الأطفال والنساء والمسنين وطلاب المدارس.

مفتي الجمهورية يشيد بصمود الشعب الفلسطيني 


وأشاد المفتي بصمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة، ومواجهتهم الدبابات والقذائف بصدورهم العارية، وإيمانهم بالله، وبحقوقهم المشروعة في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، ورفض الاستجابة للتهجير أو التسليم، يقاتلونهم ولا يموتون، يُهجِّرونهم ولا يستسلمون، يُبيدونهم ولا يخافون.

txt

مفتي الجمهورية: التهديد بإلقاء قنبلة نووية على غزة يكشف تعطش إسرائيل لمزيد من التدمير

txt

مفتي الجمهورية: تزييف الوعي وتضليل العقل أخطر على الشباب من جميع مغيبات العقل

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مفتى الجمهورية الكيان الاسرائيلي رسالة مفتي الجمهورية عن أحداث فلسطين احداث فلسطين صمود الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية: التهديد بإلقاء قنبلة نووية على غزة يكشف تعطش إسرائيل لمزيد من التدمير

مفتي الجمهورية: قرار الحرب يكون بيد الدولة وإجماع الأمة

الأكثر قراءة

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

غرفة سرية وشكاير فلوس، حكاية كنز أشهر متسول في الدقهلية (فيديوجراف)

خليفة علي معلول، بيراميدز يحسم موقف انتقال محمد حمدي إلى الأهلي

بيان ناري من اتحاد الكرة للرد على بيراميدز بسبب مباراة الزمالك

القمة العربية الطارئة، كاتب سعودي يوضح 6 نقاط من بينها دعم مصر على طاولة القادة (فيديو)

أول اعتراف من ماكرون بعدم شرعية العدوان الإسرائيلي على غزة ومطالب بوقفه فورا

رد صادم من طليقة أحمد سعد حول محاولات الصلح بينهما

حالة الطقس اليوم السبت 11 -11-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

توقعات الأبراج اليومية، السبت 11-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

بالأسعار، طرح أراض تعليمية وحق انتفاع للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

وزير الأوقاف: الاستخفاف الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين يرسخ لنشر ثقافة الاستخفاف بحياة البشر

المزيد
الجريدة الرسمية