شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد، وموقف الإدارة من جروس وموسيماني وحسام حسن

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الزمالك يبحث التعاقد مع مدرب أجنبي، وأن فكرة مدرب محلي غير مطروحة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان اسم المدير الفني الجديد لتدريب نادي الزمالك خلال أيام وقد تكون ساعات.

وأضاف شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع علي قناة أون سبورت، أن رحلة الكابتن أحمد سليمان للخارج كانت للتفاوض مع مدرب أجنبي لتدريب الزمالك، لافتًا إلى أن إدارة الزمالك استبعدت من قائمة المدرب الجديد حسام حسن وجروس وموسيماني خارج الحسابات.

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وتابع شوبير حسن لبيب رئيس نادي الزمالك اجتمع مع معتمد جمال وطالبه بمواصلة مهمته الحالية لحين إشعار آخر، مؤكدًا أن المدير الفني الجديد أجنبي، وأن معتمد جمال قد يتم إسناد قطاع الناشئين إليه أو ينضم إلى جهاز المدير الفني الجديد.

خاص- استبعاد حسام حسن وموسيماني وجروس👊... قنبلة مدوية تخص مدرب الزمالك الجديد💣pic.twitter.com/d71yRBuq4v — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) November 10, 2023

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وكانت إدارة الزمالك وجهت الشكر لـ خوان كارلوس أوسوريو بعد تدهور نتائج الفريق وتعيين معتمد جمال مدربًا مؤقتًا.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالتعاون مع فريق الكشافة بالنادي، يجهزون قائمة مدربين لاختيار أفضلهم لتدريب فريق الزمالك.