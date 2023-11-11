خوفا من غضب الشارع، إسرائيل تخفض حصيلة قتلاها في هجوم حماس

خوفًا من غضب الشارع الإسرائيلي لم تجد حكومة نتنياهو إلا الكذب لترويجه مثلما حدث في رواية قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء والتي تم كشف كذبهم فيها، وآخر هذه الأكاذيب والتخبط خفضت إسرائيل الجمعة حصيلة قتلاها من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر من 1400 إلى 1200 قتيل ضمن طوفان الاقصى، مشيرة الى أن ذلك مرده لاحتساب جثث لشهداء حركة حماس من ضمن الحصيلة الأولية للقتلى على أراضيها.

إسرائيل تخفض عدد قتلاها بهجوم حماس

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية ليور هايات لوكالة فرانس برس إن الحصيلة الجديدة "محدَّثة" لأن "الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف عليها" سابقًا تعود إلى عناصر "شاركوا في هجوم حماس وليست لضحايا إسرائيليين".

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وكانت الوكالة قد نقلت عن هايات قوله إن السلطات قامت بـ"تحديث" الحصيلة، لأن "الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف إليها" سابقًا تعود إلى عناصر "شاركوا في هجوم حماس الإرهابي وليست لضحايا إسرائيليين"، لكنها نشرت "تصحيحًا" سحب فيه المتحدث الإسرائيلي التوضيحات بشأن أسباب تعديل الحصيلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في السابق مقتل 1400 شخص جراء الهجوم الذي نفَّذه مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين ومعظمهم قضوا في اليوم الأول للهجوم غير المسبوق منذ إقامة إسرائيل في العام 1948.

الأوضاع في غزة مروعة بسبب القصف الإسرائيلي

وفي وقت سابق أكد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي فى قصفها على قطاع غزة، الذي تسبب فى تسوية إلى أحياء بالأرض ونتج عنه قتل آلاف الفلسطينيين.

ووصف وزير خارجية النرويج، الأوضاع فى قطاع غزة بـ"مروعة" في ظل انقطاع المياه والكهرباء والإمدادات الطبية عن السكان، وسط القصف الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أسابيع.

انتهاك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة

وذكر إسبن بارث إيدي، أن ما ظهر في صور الأقمار الصناعية من قصف إسرائيل لمناطق بأكملها، وتدمير لمنازل آلاف الأشخاص، ومهاجمة منشآت طبية يعتبر بوضوح مخالفة جسيمة من منظور القانون الإنساني الدولي.

وأضاف وزير الخارجية النرويجي، هذا ليس مهمًّا من الناحية القانونية فحسب، وإنما أيضا لأنه سيأتي وقت يتعين علينا فيه البحث عن حلول سياسية.

النرويجيون غير قادرين على المغادرة من غزة

وأشار فى ذات السياق، إلى أن حوالي 200 نرويجي عالقون في غزة وغير قادرين على المغادرة بسبب الحصار.

وكان رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، قال فى وقت سابق، إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، حيث كان رد فعلها غير متكافئ.

وأضاف الرئيس النرويجي، في مقابلة لإذاعة محلية: "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم يجب أن يكون متكافئا، ويجب أن يؤخذ المدنيون بعين الاعتبار، والقانون الإنساني يدرك ذلك تماما، أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة".

وتابع حينها خلال تصريحاته: إن "الوضع كارثي، وأعتقد أنه ينتهك بشكل واضح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني".