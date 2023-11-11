شركة شهيرة للقهوة تثير غضب الأتراك، زودت جنود الاحتلال بكميات من منتجها وبيان نفي يورطها

نفت شركة محمد أفندي إحدى أشهر شركات القهوة في تركيا، في بيان نشرته تلك الشركة التي تعدُّ واحدة من بين أكثر مصانع القهوة شهرة في تركيا، أمس الجمعة تهمة تقديم القهوة للقوات الإسرائيلية.

وذكرت الشركة في بيانها أنها لم تقدم أي كميات من منتجاتها للجيش الإسرائيلي، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها تقوم بتصدير القهوة إلى 60 دولةٍ حول العالم، دون أن تذكر أسماء تلك الدول أو إذا ما كانت إسرائيل واحدة منها.

كما شددت أيضًا على أنها ستبقى "رمزًا" للضيافة والصداقة، وذلك في تعليقها على المطالبات الشعبية بمقاطعتها إلى جانب عدد من العلامات التجارية العالمية التي تنتشر فروعها في تركيا، بعد نشر الصورة التي يظهر فيها عنصران من الجيش الإسرائيلي وهما يحملان منتجاتها، لآلاف المرات على موقع "تويتر".

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إلا أن ذلك لم يشفع لها، فقد أعادت وسائل إعلامٍ محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة يظهر فيها عنصران من الجيش الإسرائيلي وهما يحملان كمياتٍ من أكياسٍ مغلفة تحمل اسم الشركة، ما جدد الحملة ضدها، وسط مطالبات بمقاطعة منتجاتها.

وتعد هذه الشركة واحدة من بين عدة شركات عالمية ومحلّية، دعا ناشطون أتراك إلى مقاطعتها للتعبير عن تعاطفهم مع سكان قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة هناك منذ أكثر من شهر والتي أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص حتى الآن.

وتعليقًا على ذلك أكد الباحث المتخصص في الشؤون التركية سركيس قصارجيان لـ"العربية.نت" أن "شركة محمد أفندي متهمة بالفعل بتزويد أو إهداء كميات من القهوة للجيش الإسرائيلي وقد لاقت هذه الاتهامات صدى كبير لدى الجمهور التركي ولذلك اضطرت الشركة إلى إصدار بيانٍ ردت فيه على الدعوات المطالبة بمقاطعتها".

İsrailli militanlara kahve gönderildiğini inkar edemediler !



O halde boykot listemize eklendiniz !#MehmetEfendiBoykot pic.twitter.com/AEttn7KPsf — Misvak Caps (@misvakcaps) November 10, 2023

وقال قصارجيان إن "بيان الشركة تطرق لمقولة مصطفى كمال أتاتورك حول السلام داخل تركيا وخارجها، وهي مقولة شهيرة لمؤسس الجمهورية التركية يستند عليها الأتراك لحل النزاعات أو عند الإشارة لبناء علاقاتٍ جيدة مع الدول، وهذا يعني أن الشركة أرادت أن تخفي ربما حقيقة تصديرها القهوة إلى إسرائيل"، خاصة وأنها لم تذكر أسماء الدول الستين التي تتعامل معها.

كما أضاف أن "الشركة كان بإمكانها أن تذكر في بيانها أنها تصدر لكل الدول باستثناء إسرائيل، لكنها اكتفت فقط بتحديد عدد الدول التي تصدّر إليها القهوة وهذا يعني أن الصورة التي يتمّ تداولها صحيحة"، مؤكدًا أن "العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل تطوّرت بشكلٍ كبير خلال العقد الماضي".