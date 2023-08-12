أخبار مصر: قرار بشأن فواتير الكهرباء، مهمة لـ شيكابالا بأمر مرتضى، انهيار مسجد بنيجيريا، بشرى عن أسعار الأجهزة الكهربائية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

تصب في مصلحة المشترك، قرار جديد من الكهرباء بشأن تحصيل الفواتير

أكد مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر لـ"فيتو" أن وزارة الكهرباء بصدد تعميم تجربة التحصيل المميكن بعد نجاحها ببعض شركات التوزيع وجار حاليًَّا تنفيذها في شركات التوزيع الـ9، لخدمة 9 مليون مشترك.

مرتضى منصور: مجلسي أقوى مجلس في تاريخ الزمالك، وشيكابالا هيروح لممدوح عباس لحل الأزمة

حرص مرتضى منصور - الصادر في حقة حكم بالعزل من رئاسة نادي الزمالك- على توجيه عده رسائل لجماهير الفارس الأبيض، مشيرًَا إلى أن المجلس الحالى مضطر من أجل طلب قرض من وزارة الشباب والرياضة لحل أزماتة المالية.

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

عرض لاعب كمال أجسام في البوسنة بثًّا مباشرًا لعملية قتل زوجته السابقة على إنستجرام، قبل أن يشرع في إطلاق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل اثنين آخرين، ثم انتحار مرتكب الجريمة.

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إجمالي التخزين وصل إلى 26 مليار م3، تحذير شديد من عباس شراقي بشأن سد النهضة

أوضح الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 611 مترًا فوق سطح البحر بعد تخزين 9 مليارات م3 خلال الأربعة أسابيع الماضية منذ 14 يوليو الماضي حتى الجمعة 11 أغسطس 2023، ليصبح إجمالي التخزين حوالي 26 مليار م3.

لحظة انهيار مسجد على المصلين في نيجيريا، وهذا عدد الضحايا (فيديو وصور)

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون عندما انهار مسجد يكتظ بالمصلين أمس الجمعة في مدينة زاريا بولاية كادونا بشمال نيجيريا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت حيث تنخفض انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

بشرى سارة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية، هذا موعد انخفاضها

توقع جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، حدوث انفراجة في أزمة نقص الأجهزة الكهربائية في الأسواق، ستظهر تبعاتها بدءً من الشهر المقبل.

محمد منير يشعل الأجواء بحفل العلمين الجديدة (فيديو)

أشعل الفنان محمد منير، الأجواء في مدينة العلمين الجديدة، خلال حفله بعد غنائه عددًا من أغانيه المميزة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الكبير.

أحمد دعبس يتراجع عن استقالته من مجلس الزمالك ويضرب مثلا بمرتضى منصور (فيديو)

تراجع أحمد دعبس عن استقالته من مجلس إدارة الزمالك في مفاجأة غير متوقعة بعد 28 يومًا.

أوقاف القاهرة ترد على أخبار مقتل إمام مسجد بمنطقة الأميرية

أكدت مديرية أوقاف القاهرة بأنه لا صحة على الإطلاق لما ورد ببعض المواقع الإلكترونية عن مقتل إمام بمنطقة الأميرية التابعة لإدارة شرق القاهرة.

أداء هزيل لمصطفى حجاج في تقديم أغنية لـ كوكب الشرق بحفل جدة، ومتابعون: أهان نفسه (فيديو)

قدم الفنان الشعبي مصطفى حجاج وفرقته حفل بالسعودية ضمن فعاليات حفلات صيف جدة 2023.

تصريح هام من وزير التربية والتعليم بشأن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احتفالية تكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة لعام 2023، التي نظمتها جريدة الجمهورية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

اليوم، انتهاء قرار المدة الثانية لمفتي الجمهورية، ومصادر ترجح التجديد له خلال ساعات

تنتهي اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023، فترة المد الثانية للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حيث يترقب العاملون بالحقل الديني صدور قرار بالمدة لعام ثالث للدكتور شوقي علام.



في حفل كامل العدد، عمرو دياب يشعل الأجواء بالساحل الشمالي بـ "أنت هتدلع" (فيديو)

أحيا الفنان الكبير عمرو دياب حفلًا غنائيًّا ضخمًا بمدينة الساحل الشمالي، انتهى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حضور جماهيري ضخم.

أجواء مبهجة في حفل حكيم الأول بالسعودية (فيديو)

أحيا المطرب الكبير حكيم حفلًا فنيًّا على خشبة مسرح بينش مارك، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

تقترب من العلامة الكاملة، ارتفاع قياسي بأسعار اللحوم والدواجن في أحدث تقرير عن الاستهلاك

ارتفاع أسعار اللحوم، تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا بشكل ملحوظ، ما تسبب في حالة من الركود بالأسواق.

الصحة تكشف أعراض سرطان الجلد وتحذر من أشعة الشمس

أورام الجلد من الأورام السرطانية التي تمثل خطورة في حالة إهمال اكتشافها أو عدم علاجها فضلًا عن أن أورام الجلد لا يسلط الضوء عليها بشكل كبير.

أورتيجا لـ عمرو مصطفى: احنا مش حرامية وأنت بتنحت وفاهمين كل حاجة وهارشينه (فيديو)

رد مطرب المهرجانات أورتيجا، علي الفنان والملحن عمرو مصطفى، بعد اتهام الأخير بسرقة مطربي المهرجانات ألحانه، قائلًا: "أنا عندي خناقة معاه وقلت له احنا عندنا جمهور يسفلت"

هل من حق رئيس الجمهورية الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط وإجراءات إصدار القوانين وحق رئيس الجمهورية في إصدارها أو الاعتراض عليها.

أحداث 12 أغسطس، إقالة طنطاوي والسيسي خلفا له، معركة اليرموك، مذبحة تل الزعتر، ميلاد إبراهيم خان ومريم أوزرلي، رحيل سناء شافع

شهد يوم 12 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

تشييع جثمان الميكانيكي ضحية بائع البنزين بالدقهلية، وأسرته تطلب القصاص (فيديو)

شيع المئات من أهالي قرية ميت الكرماء التابعة إلى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الجمعة، جنازة ميكانيكي ضحية بائع بنزين، الذي أضرم النيران فيه؛ ما تسبب في إصابته بحروق متفرقة في أنحاء الجسد أودت بحياته.

وفاء عامر تفاجئ بوسي شلبي وتغني لمدينة الإسكندرية (فيديو)

فاجأت الفنانة وفاء عامر، بوسي شلبي، بالغناء لمدينة الإسكندرية من على شاطئ عروس البحر الأبيض المتوسط

تحت الاختبار 6 أشهر، ضوابط اختيار وقبول الطلاب بكلية الشرطة في القانون الجديد

تضمنت التعديلات الأخيرة علي قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، التي وافق عليها مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي، ضوابط جديدة في اختيار الطلاب بكلية الشرطة.

بلينكن: القادة العسكريون بالنيجر رفضوا الإفراج عن أسرة بازوم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم في اقتراح لإعطاء بادرة حسن نية.

حمار يشارك في مظاهرات إضراب ممثلي هوليوود (صور)

شهدت مظاهرات ممثلي وكتاب هوليوود، مشهدا ساخرا، بعد مشاركة طاقم عمل المسلسل الكوميدي Parks and Recreation، في إضراب المظاهرات، وإحضارهم للحمار المشارك معهم في حلقات المسلسل ليتظاهر بصحبتهم.

مشهد مروع، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلا (فيديو)

ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي بـ ولاية هاواي الأميركية إلى 67 شخصًا بعد قيام فرق البحث بتمشيط أطلال منتجع لاهاينا فيما سعى المسؤولون في هاواي إلى تحديد كيفية انتشار اللهب بهذه السرعة عبر المنتجع التاريخي دون تحذير يذكر.

خوفا من يوم الصفر، وزارة روسية تمنع موظفيها من استخدام آيفون في مهام العمل

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزارة التنمية الرقمية في روسيا منعت الموظفين من استخدام أجهزة آيفون وآيباد في الأغراض المتعلقة بالعمل.

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مسجد في نيجيريا إلى 10 وفيات و40 مصابا (فيديو وصور)

أدى انهيار مسجد في ولاية كادونا شمال العاصمة النيجيرية أبوجا إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين أمس الجمعة.

بعد الحديث معه، قائد برشلونة يحسم موقف نيمار من العودة للفريق الكتالوني

تحدث سيرجي روبرتو، قائد برشلونة، عن اقتراب نيمار من العودة إلى الفريق الكتالوني.

بسبب العاصفة "خانون"، السلطات الكورية للمواطنين: حافظوا على صور الزعيم كيم وأسرته

طُلب من الكوريين الشماليين أن يفعلوا كل ما في وسعهم لحماية صور سلالة كيم، حيث تستعد البلاد للأمطار الغزيرة والرياح القوية الناجمة عن العاصفة الاستوائية "خانون".

فيديوهات جديدة من حفل محمد منير في العلمين وظهور خاص لـ حميد الشاعري (فيديو وصور)

قدم الفنان الكبير محمد منير مجموعة متنوعة من أغانيه المختلفة خلال الحفل الذي أقامه مساء الجمعة في مدينة العلمين الجديدة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الذي تفاعل مع كافة الأغاني التي قدمها “منير” طوال الحفل.

اليوم، افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة بمشاركة 35 عارضا

تنظم محافظة الجيزة اليوم السبت بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة وذلك بفندق بيراميزا بالدقي.

اليوم، إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل بهذين المحافظتين

يواصل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم فصل اليوم السبت.

اليوم، فصل جديد بدعوى إلزام وزير العدل بفتح طلبات تأييد المواطنين لمرشحي انتخابات الرئاسة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من هيثم عواد ومحمد عطية المحاميين وكيلين عن أحمد حسين عبد العال، والتي طالب فيها بإلزام وزير العدل بالسماح له بعمل طلب تأييد بالشهر العقاري لـ أحمد طنطاوي باعتباره مرشحًا محتملًا لانتخابات الرئاسة.

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

قمة الناتو، كشفت وسائل إعلام عن ظاهرة غريبة وهي اختفاء الأسفلت" من أحد شوارع عاصمة ليتوانيا فيلنيوس عقب انتهاء انعقاد قمة الناتو في الـ11 و12 من يوليو الماضي.