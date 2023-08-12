اليوم، إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل بهذين المحافظتين

يواصل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم فصل اليوم السبت.



وتبدأ اختبارات محافظات شمال سيناء وبورسعيد السبت الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ ولمدة يوم واحد، لأبناء المحافظتين ثم يستكمل الجهاز اختبار باقي المتقدمين في المحافظات الأخرى الأيام المقبلة.

وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأكيد أنهُ لن يُسمح بالدخول للمتأخرين عن موعدهم، كما لا توجد أيام لمن يتخلف عن الحضور.

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بإعلان المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيًّا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.

ويجري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

محاور الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور؛ أولها الكفايات السلوكية، وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

مواعيد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل

وتستمر أعمال التقييم في الفترة من ١ أغسطس إلى ٢١ أكتوبر، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.