فيديوهات جديدة من حفل محمد منير في العلمين وظهور خاص لـ حميد الشاعري (فيديو وصور)

محمد منير، قدم الفنان الكبير محمد منير مجموعة متنوعة من أغانيه المختلفة خلال الحفل الذي أقامه مساء الجمعة في مدينة العلمين الجديدة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الذي تفاعل مع كافة الأغاني التي قدمها “منير” طوال الحفل.

حفل محمد منير في العلمين

ونشرت قناة “ON” مجموعة متنوعة من الأغاني التي قدمها منير خلال الحفل والذي أظهرت تفاعل “الكينج" الكبير مع جماهيره طوال فقرات الحفل حيث قدم لهم مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وكان من أبرز الأغاني التي قدمها “منير” هي “ علموني عينيكي” والتي نشرتها الصفحة الرسمية لقناة “ON" وعلقت عليها: "الكينج هيودينا في حتة تانية مع أغنية "علموني عينيكي".

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كما قدم “منير” أغنية “شمندورة” التي نشرتها صفحة قناة “أون” تحت عنوان “أغنية شمندورة بإحساس وأداء عالمي من الكينج محمد منير".

كما شارك الفنان حميد الشاعري محمد منير خلال الحفل وقدما معًا أغنية "بحلم يا صاحبي" والتي نشرتها القناة بعنوان الدويتو المنتظر بين الكينج والكابو في أغنية "بحلم يا صاحبي".

واستكمل حميد الشاعري الحفلة، بمشاركة الكينج محمد منير في غناء أغنية "أكيد" لأول مرة على المسرح بعد 37 عامًا من تقديمها معًا لضحايا الألغام في العلمين، كما غنوا عدة أغانٍ أخرى.

حفل محمد منير وحميد الشاعري

وحققت حفلة الكينج محمد منير، والكابو حميد الشاعري نجاحًا كبيرًا بعد إذاعتها مساء الجمعة عبر شاشة قناة "ON"، إذ تفاعل الجمهور مع الحفلة الأكثر تصدرًا للتريند عبر موقع تويتر، والأعلى تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقام محمد منير، خلال الحفل، بغناء نخبة من أبرز أغانيه، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 20 ألف متفرج، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحفل الذي أذيع اليوم عبر شاشة قناة "ON" واعتبره الجمهور سهرة فنية تلفزيونية للجمهور المصري والعربي بالكامل.