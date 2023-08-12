تقترب من العلامة الكاملة، ارتفاع قياسي بأسعار اللحوم والدواجن في أحدث تقرير عن الاستهلاك

ارتفاع أسعار اللحوم ، تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا بشكل ملحوظ، ما تسبب في حالة من الركود بالأسواق.

وتتراوح أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بالأسواق ما بين 300 إلى 400 جنيه، على حسب القطعيات، فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الاستمرار فى طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو والمجمدة بسعر 160 جنيها كذلك طرح لحوم بلدى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 270 جنيها للكيلو كما يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو.

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ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال يوليو

سجلت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وسجل بند “اللحوم والدواجن” الأعلى ارتفاعا ضمن 9 عناصر لسلع غذائية أخرى يتم قياسها على اساس سنوى.ويأتي ذلك طبقًا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

نسبة ارتفاع اللحوم والدواجن على أساس سنوي

وشهدت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفاعا بنسبة (93.4%)، وذلك على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي 2023، مقارنة بشهر يوليو 2022، ويأتي ذلك طبقًا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التغير السنوي في قسم الطعام والمشروبات

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (68.2%)) خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022

نسبة ارتفاع اللحوم والدواجن على أساس شهري

سجلت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 0.8% خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يونيو من نفس العام .

أسباب ارتفاع اللحوم

ويرجع أسباب ارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم إلى عدة أسباب تتضمن "أسعار الصرف التي أدت إلى تفاقم أسعار العلف، حيث إن تراجع أسعار سعر الجنيه المصري أمام الدولار أدى إلى زيادة أسعار اللحوم.

كما أن هناك عجزا فى مستلزمات العلف عن احتياجات السوق، حيث يتم الاعتماد على نسبة 50% من العلف، ونسبة 80% من الذرة الصفراء وفول الصويا. فضلا عن أزمة الحرب في السودان، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء بمعدلات فاقت الضعف مقارنة بالعام الماضي، والتى أثرت على استيراد اللحوم، حيث تعتبر السودان مقصدا لمصر لاستيراد اللحوم.

ما هو التضخم؟

التضخم في مصر، والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

التضخم

التضخم في مصر، ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي. فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر في قدرة القدرة الشرائية للمواطنين فى تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023.

أسباب ارتفاع التضخم

وترجع أهم أسباب التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)،، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%).

ارتفاع التضخم، فيتو

• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

التغير السنوى فى بنود الطعام " خلال (شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهـر يوليو 2023):

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (55.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (93.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (64.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (42.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (82.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (38.4%)،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (67.6%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (76.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (32.5%).

