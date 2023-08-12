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ثقافة وفنون

محمد منير يشعل الأجواء بحفل العلمين الجديدة (فيديو)

الفنان محمد منير،
الفنان محمد منير، فيتو

محمد منير، أشعل الفنان محمد منير، الأجواء في مدينة العلمين الجديدة، خلال حفله بعد غنائه عددًا من أغانيه المميزة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الكبير.

 

أغاني محمد منير

وعرضت قناة “الحياة” فيديو كامل لحفل محمد منير في حفل العلمين الجديدة.

ووجه الكينج محمد منير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة شكر لجمهور حفله الأخير في مهرجان العلمين الجديدة، كما وجه الشكر أيضًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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محمد منير

ونشر محمد منير صورًا من الحفل وعلق عليها قائلًا: "مهرجان العالم عالمين.. أفضل وأجمل لقاء جمعنى بالجمهور المصري الحبيب وسط الآلاف من المحبين.. استمديت منكم طاقة وروح تكفيني للمزيد من الجهد والعطاء.. مصر دائما منارة الإبداع وعاصمة الثقافه والفن... شكرًا المتحدة للخدمات الإعلامية".


حفل محمد منير في العلمين الجديدة

و شهدت مدينة العلمين الجديدة مؤخرًا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لحفل الكينج محمد منير الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وشاركه الغناء حميد الشاعري.

 

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محمد منير بعد حفل العلمين: مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة والفن (صور)

وقدم الكينج محمد منير خلال حفله الغنائي مع حميد الشاعري باقة من أغانيه الشهيرة ومن أبرزهم “يونس”، “ولد الهلالي ” وغيرهم.

 

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