لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

عرض لاعب كمال أجسام في البوسنة بثا مباشرا لعملية قتل زوجته السابقة على إنستجرام، قبل أن يشرع في إطلاق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل اثنين آخرين، ثم انتحار مرتكب الجريمة.

ونشر نرمين سوليمانوفيتش مقطع فيديو على "إنستجرام"، صباح أمس الجمعة، يدعو فيه المتابعين لمشاهدة جريمة قتل على الهواء مباشرة.

جريمة لاعب كمال الأجسام في البوسنة

ويظهر سوليمانوفيتش في الفيديو بعد ذلك وهو يحمل مسدسا ويطلق رصاصة في جبين امرأة، ويسمع في الخلفية صرخات من ابنة الزوجين الرضيعة في الفيديو.

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وقال سوليمانوفيتش في الفيديو: "حذرت الجميع من أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. كانت تخفي طفلي عني منذ ثمانية أيام".

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام بوسنية محلية، فإن سوليمانوفيتش عضو في عصابة، وأدين سابقا في أعمال عنف ومشاجرات كما تورط في تهريب المخدرات.

الشرطة في البوسنة

ووفق بيان للشرطة البوسنية، فإن سوليمانوفيتش قتل 3 أشخاص، وانتحر، وأصاب 3 آخرين بجروح.

وأشار البيان إلى أن الشرطة ستحقق أيضا مع الأشخاص الذين دعموا القاتل بالتعليق على الفيديو الذي نشره على "إنستجرام".

واختتم البيان بالقول إن سبب الجريمة البشعة لا يزال مجهولا، وستواصل الشرطة تحقيقاتها للوقوف على دوافع سوليمانوفيتش.