السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خوفا من يوم الصفر، وزارة روسية تمنع موظفيها من استخدام آيفون في مهام العمل

آيفون، فيتو
آيفون، فيتو

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزارة التنمية الرقمية في روسيا منعت الموظفين من استخدام أجهزة آيفون وآيباد في الأغراض المتعلقة بالعمل.

 

منع أجهزة آيفون في روسيا

ونقلت الوكالة عن الوزير ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية قوله في مؤتمر: "تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة (من إنتاج شركة آبل) - الهواتف الذكية واللوحية - للوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل".

وأضاف الوزير الروسي "يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية".

Advertisements

جهاز الأمن الداخلي الروسي

وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من قول جهاز الأمن الداخلي الروسي إن عدة آلاف من أجهزة آبل تعرضت للاختراق نتيجة عملية تجسس من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي نفته الشركة.

 

برمجيات خبيثة لسرقة الملفات

وكانت شركة الأمن السيبراني الروسية كاسبرسكي لاب، قالت في يونيو الماضي، إن برمجيات خبيثة زرعت لسرقة الملفات على أجهزة آيفون لموظفيها الذين كانوا يشغلون نسخة قديمة من نظام تشغيل آبل للهواتف المحمولة.

لكنّ شركة "آبل" نفت اتهامات جهاز الأمن الداخلي الروسي، وصرح متحدث باسمها، قائلًا: "لم نعمل أبدًا مع أي حكومة لإدخال باب خلفي في أي منتج من منتجاتنا، ولن نفعل ذلك أبدًا".

وأضاف متحدث باسم الكرملين أن الحكومة تعتبر أجهزة آيفون غير آمنة بطبيعتها، فيما قال جهاز الأمن الفيدرالي إن الدبلوماسيين الذين تعرضت هواتفهم للاختراق جاؤوا من دول من بينها الصين وإسرائيل.

 

يوم الصفر

ذلك الاتهام الروسي لأمريكا، دفع الصين للإعراب عن قلقها؛ فقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن: "إذا كان ما ذكرته روسيا صحيحًا، فسيشير هذا إلى مثال آخر على السرقات الإلكترونية للحكومة الأمريكية على الدول المعنية بما في ذلك الصين"، مطالبًا الولايات المتحدة بأن تأخذ على محمل الجد مخاوف المجتمع الدولي.

 

وعادةً ما تستفيد عملية التجسس الحكومية المتطورة من عيب غير معلن، يُعرف باسم يوم الصفر، والذي يعمل حتى ضد البرامج المحدثة بالكامل، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، التي قالت إن أجهزة الدبلوماسيين وخبراء الأمن الخاص هي أهداف دائمة للتجسس الدولي.

 

txt

تحذير شديد اللهجة من روسيا بشأن أي تدخل عسكري في النيجر

txt

روسيا تبحث عن المياه في أبعد مكان (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة التنمية الرقمية في روسيا روسيا اجهزة ايفون منع أجهزة آيفون في روسيا جهاز الأمن الداخلي الروسي

مواد متعلقة

سعر آيفون XS Max في السعودية

سعر آيفون XS Max فى الإمارات

سعر آيفون XS Max في مصر

لو محتار، تعرف على الاختلافات بين آيفون 13 و13 برو

الأكثر قراءة

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر الخفيف وتغذيته

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

تصب في مصلحة المشترك، قرار جديد من الكهرباء بشأن تحصيل الفواتير

مشهد مروع، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلا (فيديو)

إجمالي التخزين وصل إلى 26 مليار م3، تحذير شديد من عباس شراقي بشأن سد النهضة

هل من حق رئيس الجمهورية الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان

7 مذاهب مختلفة، تعرف على الطوائف الكاثوليكية في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية