السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أداء هزيل لمصطفى حجاج في تقديم أغنية لـ كوكب الشرق بحفل جدة، ومتابعون: أهان نفسه (فيديو)

مصطفى حجاج، فيتو
مصطفى حجاج، فيتو

قدم الفنان الشعبي مصطفى حجاج وفرقته حفل بالسعودية ضمن فعاليات حفلات صيف جدة 2023.

 

حفل مصطفى حجاج

وقدم خلال حفله مجموعة من أجمل أغنياته الشهيرة التي أبرزها؛ خطوة، يا منعنع، أنا موجود، وحشوني، نصيبي وقسمتي زحمة حياتي، برة من حياتي، حب مين، مبحنلهاش.

كذلك قدم أداءً بغنائه لأغنية (كان لك معايا) لكوكب الشرق ولكن الأداء كان هزيلًا.. وهو ما أثار غضب المتابعين للحفل.

وكتب أحدهم عبر (تويتر): هو إيه اللي بيعمله مصطفى حجاج دا في أغنية ام كلثوم!!

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وعلقت أخرى: يا جماعة إيه اللي مصطفى حجاج بيعمله دا.. هدم كل اللي عملته مي فاروق.

وعلق آخر بجملة واحدة: أهان نفسه.

 

يشارك الفنان الشعبي مصطفى حجاج ضمن فعاليات حفلات صيف جدة المقام ضمن حفلات الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

 

حفل مصطفى حجاج في جدة

وفور اعتلاء مصطفى المسرح تفاعلت الجماهير معه ‏بالتصفيق الحار والرقص على نغمات أشهر أغنياته مثل يا بتاع النعناع يا منعنع وخطوة، وزحمة يا دنيا زحمة، تلاها أغنية خطوة.

ثم انتقل بأجواء الحفل للمود الدرامي وقدم أغنية مبحنلهاش وغيرها الكثير.

وشهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا على حفل الثلاثي حكيم و مصطفى حجاج وخالد سليم ضمن فعاليات جدة.

 

كما أن حكيم يجهز مفاجأة خاصة للجمهور السعودي في الاستعراضات، والتقنيات الحديثة في الصوت، كما يقدم أغنيات ألبومه الجديد (الكبير) والذي طرحها من 5 أغنيات وهي (تزاولني، قول الله، حبايبنا، مدلعة، سيبه سيبه، منذ بداية الصيف).

 

وتنقل شاشة MBC مصر حفل النجوم حكيم وخالد سليم ومصطفى حجاج ضمن حفلات جدة مباشرةً على الهواء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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