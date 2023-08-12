الصحة تكشف أعراض سرطان الجلد وتحذر من أشعة الشمس

أعراض سرطان الجلد، أورام الجلد من الأورام السرطانية التي تمثل خطورة في حالة إهمال اكتشافها أو عدم علاجها فضلًا عن أن أورام الجلد لا يسلط الضوء عليها بشكل كبير.

وكشف الدكتور خالد عبد العزيز أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس أن أورام الجلد من أنواع الأورام التي يسهل الاكتشاف المبكر لها.

التعرض المستمر لأشعة الشمس

وأشار الي أن انسان يتعرض بشكل مستمر لاشعة الشمس معرض للإصابة بسرطان الجلد، لافتا إلي ضرورة الفحص المستمر للجلد للاطمئنان عليه

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وأوضح أستاذ علاج الأورام في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة لصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه في حالة ظهور أي نتوء أو بروز علي الجلد غير معتاد ويزيد حجمه ويتغير شكله أو لونه يجب الكشف سريعا لدي طبيب الأمراض الجلدية للتأكد من أن ذلك البروز في الجلد ليس من الأورام السرطانية

سرطان الجلد

واكد أن الإكتشاف المبكر لسرطان الجلد يساعد في العلاج المبكر.

تأثير أشعة الشمس على الجلد صيفا وشتاء

كانت الدكتورة نيرمين بدير أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة حلوان قالت إن أشعة الشمس لها تأثير على الجلد صيفا وشتاء.

واشارت إلى أن الشمس تصدر أشعة فوق بنفسجية تؤثر علي الجلد ويمكن على المدى البعيد أن تسبب أورام الجلد وأيضا ظهور علامات مبكرة للتقدم في العمر ويظهر الأشخاص بشكل أكبر من عمرهم الحقيقي.

وأوضحت أستاذ الأمراض الجلدية في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان أن علامات التقدم في العمر وأورام الجلد تتزايد في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء

وأكدت أستاذ الأمراض الجلدية أنه في موسم الشتاء تتوفر الأشعة فوق البنفسجية وتخترق النوافذ وتصل لجلد الإنسان أيضا.

فرص الإصابة بحروق الجلد

وأوضحت أن في فصل الصيف تزيد فرص الإصابة بحروق الجلد واحتمالات الحروق من الشمس تزيد في الأماكن التي لا يعتاد الجسم على تعرضها للشمس لذا الأفضل استخدام واقي الشمس على المناطق التي لم تعتد التعرض للشمس لمنع التعرض للحروق.

ونصحت وزارة الصحة والسكان للوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس في الموجة الحارة باتباع الآتي:



١- الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة



٢- ارتداء ملابس قطنية خفيفة



٣- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي



٤- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة



٥- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة من الساعة ٢ ظهرا إلى ٤ مساء



٦- الحرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة

٧- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ

٨- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار