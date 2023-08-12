السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اليوم، افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة بمشاركة 35 عارضا

معرض المنتجات اليدوية
معرض المنتجات اليدوية بالحيزة، فيتو

تنظم محافظة الجيزة اليوم السبت  بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة وذلك بفندق بيراميزا بالدقي. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل. 

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افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية
 


وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعرض يشارك فيه ٣٥ عارضا من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركة من المحافظات المجاورة. 

ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من ١٢ حتى ١٤ سبتمبر.

وأشار اللواء أحمد راشد أن المحافظة حريصة علي التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات  لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قرى محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم. 

وأكد محافظ الجيزة أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

يشارك في المعرض ممثلين عن دول اليمن وفلسطين وسوريا والسودان  والمغرب والصين والهند وبيرو. 

وعارضين من محافظات الفيوم والشرقية وأسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة.

 

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