السبت 12 أغسطس 2023
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اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

اختفاء الأسفلت بعد
اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو"،فيتو

قمة الناتو، كشفت وسائل إعلام عن ظاهرة غريبة وهي اختفاء الأسفلت" من أحد شوارع عاصمة ليتوانيا فيلنيوس عقب انتهاء انعقاد قمة الناتو في الـ11 و12 من يوليو الماضي.

وقال موقع ".lrt.lt" إن اختفاء الأسفلت الجديد من شارع ليبكالن في فيلنيوس أربك سكان المنطقة وأصابهم بالدهشة بعد أن تم مده قبل قمة "الناتو".

ولفتت مصادر محلية إلى أنه قبيل انعقاد القمة، شهدت المنطقة أعمال صيانة ومد الأسفلت على طول الشارع.

بدوره قال جبريليوس جروبينسكاس، ممثل حكومة المدينة، إن العمل لم يكتمل قبل القمة، لذلك لا تزال الأعمال مستمرة حتى الآن، دون تفاصيل إضافية.

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اختفاء الأسفلت عاصمة ليتوانيا فيلنيوس قمة الناتو شارع ليبكالن في فيلنيوس

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