السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تصب في مصلحة المشترك، قرار جديد من الكهرباء بشأن تحصيل الفواتير

وزارة الكهرباء تعمم
وزارة الكهرباء تعمم التحصيل المميكن، فيتو

أكد مصدر  بالشركة القابضة لكهرباء مصر لـ"فيتو" أن وزارة الكهرباء بصدد تعميم تجربة التحصيل المميكن بعد نجاحها ببعض شركات التوزيع  وجار حاليًَّا تنفيذها  في شركات التوزيع  الـ9، لخدمة 9 مليون مشترك، مؤكدا  أن هذه ان هذا القرار   له جوانب إيجابية تصب في مصلحة المشترك  ومنها عدة اختيارات  لطرق السداد سواء نقدى أو ببطاقة الائتمان.

 

التحصيل المميكن لفواتير الكهرباء

 أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات سابقة إن المقصود بالتحصيل المميكن، هو عبارة عن ماكينة للتحصيل يذهب بها المحصلون للمنازل دون فواتير، حيث يقوم المحصل بإعلام قيم الفاتورة للمستخدم، وبعد الدفع يستخرج المحصل إيصال دفع من الماكينة ثم يعطيه للمستخدم.

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أخبار وزارة الكهرباء

وتغلبت الوزارة علي   المشاكل  التي واجهت العملاء   خلال السنوات السابقة وعلي رأسها   الأخطاء في الفواتير سواء في الطباعة او المراجعة  حيث وضعت حلول جذرية من خلال تطور تكنولوجي لمنظومة الفواتير  منها تصوير العدادات مرورا بالبرنامج الإلكتروني  لمراجعتها  قبل الاصدار ويرجع  ذلك   للتنسيق الجيد بين شركات التوزيع  وشركة" شعاع" المسئولة عن تسجيل وقراءة العدادات وبهذه الاجراءات  تم التغلب علي القراءات الجزافية التي كانت تحدث من قبل الكشافين  فالدور  التي  قامت  به شركة شعاع أدى إلى نتائج إيجابية للمواطن والدولة معا  من خلال إصدار فاتورة دقيقة تعبر عن اﻻستهلاك الفعلى للمشترك.

وصرح  مصدر بالقطاع التجاري بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء “ لفيتو ”   بأن هذا القرار سيكون بمثابة حماية للمال العام فهناك  بعض المحصلين  يخافون  على أموال التحصيل  من السرقة لان المحصل يتسلم من الشركة التابع لها  عدد من الفواتير  وتكون في عهدتة حتي يتم توريدها إلى  القطاع التجاري بشركات التوزيع  ، وأكد أن  هناك بعض المناطق مازالت   تعمل  الي الآن بالنظام القديم وفي حوزة بعض الكشافين  والمحصلين  التابعين لشركات التوزيع  مما جعل بعض  المشتركين يقومون  بتقديم تظلمات  من هذه القراءات  ومنها  بعض الأخطاء في رصد  محاسبة العميل  وبذلك نقوم بفحص التظلم وإعادة رصد  المحاسبة مره اخري  بالقطاعات  التجارية وويتم ذلك  في قطاعات كبار المشتركين  بشركات التوزيع.

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