السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحداث 12 أغسطس، إقالة طنطاوي والسيسي خلفا له، معركة اليرموك، مذبحة تل الزعتر، ميلاد إبراهيم خان ومريم أوزرلي، رحيل سناء شافع

أحداث 12 أغسطس، فيتو
أحداث 12 أغسطس، فيتو

 شهد يوم 12 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.


مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

636 - المسلمون بقيادة خالد بن الوليد ينتصرون على الروم بقيادة جابان في معركة اليرموك، وقد قتل من الروم 50 ألفًا ومن المسلمين 3 آلاف، وتم إثر هذه المعركة فتح باقي بلاد الشام وسقوط الإمبراطورية البيزنطية.


1099 - وقوع معركة عسقلان آخر معارك الحملة الصليبية الأولى، وانتصار الصليبيين على الفاطميين.
1164 - المسلمون يحققون نصرًا على الفرنجة في معركة حارم بقيادة السلطان نور الدين زنكي.
1783 - وقوع معركة الرقة بين الكويتيين وقبيلة بني كعب.
1809 - نفي الزعيم الوطني عمر مكرم إلى دمياط بقرار من محمد علي باشا على الرغم من الدور الذي لعبه عمر في وصول محمد علي إلى حكم مصر في عام 1805.
1928 - بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك وكان لمدة ساعتين في 3 أيام في الأسبوع.
1940 - بدء «عملية إيجل»، وهي العملية التي دمر فيها الطيران الألماني سلاح الجو الملكي البريطاني ودفاعاته الجوية خلال الحرب العالمية الثانية.
1945 - الاتحاد السوفيتي يحتل كوريا الشمالية.
1949 - توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.
1952 -ألمانيا الغربية واليابان تنضمان إلى صندوق النقد الدولي.
1953 - الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الهيدروجينية الأولى.
1976 - وقوع مذبحة تل الزعتر في مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
1995 - وزير التصنيع العراقي حسين كامل حسن وأخوه صدام وزوجتيهما رغد ورنا بنات الرئيس العراقي صدام حسين وأبنائهم ينشقون عنه ويلجأون إلى الأردن.
2012 - الرئيس محمد مرسي يحيل وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان للتقاعد ويعين الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائدًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، كما قام بتعيين المستشار محمود مكي نائبًا لرئيس الجمهورية.

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مواليد يوم 12 أغسطس

1866 - خاسينتو بينابنتي، أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1922.
1936 - إبراهيم خان، ممثل سوداني من أصل مصري.
1975 - كايسي أفليك، ممثل أمريكي.
1982 -رشا مهدي، ممثلة مصرية.
1983 -مريم أوزرلي، ممثلة تركية / ألمانية.

وفيات يوم 12 أغسطس

1955 -توماس مان، كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1929.
1964 - إيان فليمنج، روائي بريطاني.
1973 -محمد الطاهر بن عاشور، عالم وفقيه تونسي صاحب تفسير التحرير والتنوير.
1982 - هنري فوندا، ممثل أمريكي.
1989 - ويليام شوكلي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.
2010 - الطاهر وطار، كاتب جزائري.
2020 - سناء شافع، ممثل ومخرج مسرحي مصري

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