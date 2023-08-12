السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

أوقاف القاهرة ترد على أخبار مقتل إمام مسجد بمنطقة الأميرية

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

أكدت مديرية أوقاف القاهرة بأنه لا صحة على الإطلاق لما ورد ببعض المواقع الإلكترونية عن مقتل إمام بمنطقة الأميرية التابعة لإدارة شرق القاهرة.

 

 وتؤكد أوقاف القاهرة أنه لا صحة تمامًا لهذا الخبر، وأنه لا علاقة لهذا الأمر بأي مسجد أو زاوية في منطقة الأميرية التابعة لإدارة أوقاف شرق القاهرة، كما أن المجني عليه ليس إمامًا ولا خطيبًا ولا من العاملين بوزارة الأوقاف كما تهيب مديرية أوقاف القاهرة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أوقاف القاهرة مديرية أوقاف القاهرة وزارة الأوقاف مقتل امام مسجد

مواد متعلقة

الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

أول مسيحية تعمل في الآثار الإسلامية، 5 معلومات عن مهندسة تطوير مساجد آل البيت

تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمود الخشت من السيدة نفيسة (فيديو)

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

الأوقاف تبدأ توزيع 6 آلاف زي أزهري جديد للأئمة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

انطلاق 11 قافلة دعوية وافتتاح 9 مساجد في المحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "اسم الله الولي"

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

تنسيق الكليات، مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي رياضة، اعرف مجموعك يدخلك إيه

مرتضى منصور: مجلسي أقوى مجلس في تاريخ الزمالك، وشيكابالا هيروح لممدوح عباس لحل الأزمة

أداء هزيل لمصطفى حجاج في تقديم أغنية لـ كوكب الشرق بحفل جدة، ومتابعون: أهان نفسه (فيديو)

لميس الحديدي تهنئ نجل عمرو أديب بخطوبته: مبروك لوالدتك العزيزة أماني سوكا (صور)

أوقاف القاهرة ترد على أخبار مقتل إمام مسجد بمنطقة الأميرية

انفراد بالمستندات، تفاصيل تورط اتحاد الكرة في أزمة جديدة مع الفيفا

رسالة مؤثرة من سعد محمد ناشئ الزمالك السابق بعد تدهور حالته الصحية

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

ابتزاز وتحرش بالمجندات، أزمات أخلاقية تضرب صفوف الجيش الأوكراني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية والاستقرار العاطفى  

هل الأعمال الصالحة تغفر المعاصي والكبائر، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية