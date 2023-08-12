أوقاف القاهرة ترد على أخبار مقتل إمام مسجد بمنطقة الأميرية
أكدت مديرية أوقاف القاهرة بأنه لا صحة على الإطلاق لما ورد ببعض المواقع الإلكترونية عن مقتل إمام بمنطقة الأميرية التابعة لإدارة شرق القاهرة.
وتؤكد أوقاف القاهرة أنه لا صحة تمامًا لهذا الخبر، وأنه لا علاقة لهذا الأمر بأي مسجد أو زاوية في منطقة الأميرية التابعة لإدارة أوقاف شرق القاهرة، كما أن المجني عليه ليس إمامًا ولا خطيبًا ولا من العاملين بوزارة الأوقاف كما تهيب مديرية أوقاف القاهرة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار.
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