السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

لحظة انهيار مسجد على المصلين في نيجيريا، وهذا عدد الضحايا (فيديو وصور)

انهيار مسجد بنيجيريا،
انهيار مسجد بنيجيريا، فيتو

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون عندما انهار مسجد يكتظ بالمصلين أمس الجمعة في مدينة زاريا بولاية كادونا بشمال نيجيريا.

 

حادث مسجد مدينة زاريا بولاية كادونا بشمال نيجيريا

وقال المتحدث باسم مجلس مدينة زاريا عبد الله قواربي إن الحادث وقع في أثناء أداء مئات المصلين صلاة الجمعة في المسجد المركزي بالمدينة.

وأضاف "تم العثور على أربع جثث في البداية ثم عثر فريق الإنقاذ على الجثث الثلاث الأخرى بعد تمشيط المسجد المنهار".

Advertisements

وتتكرر انهيارات المباني في نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، حيث لا يتم تطبيق اللوائح بالشكل السليم وغالبًا ما تكون مواد البناء دون المستوى المطلوب من الجودة.

 

أحداث نيجيريا 

وفي وقت سابق دعا رئيس نيجيريا قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الحكومة المنتخبة، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وأضاف رئيس نيجيريا: ندعم رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ونندد بالانقلاب العسكري، كما دعا إلى مفاوضات مع قادة الانقلاب في النيجر سعيا لإعادة النظام الديمقراطي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدينة زاريا ولاية كادونا نيجيريا أحداث نيجيريا

مواد متعلقة

رئيس نيجيريا يدعو قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الحكومة المنتخبة

"إيكواس" تتراجع عن التدخل العسكري، نيجيريا: الدبلوماسية هي الأفضل لحل أزمة النيجر

بعد انتهاء المهلة، إيكواس تعقد قمة حول انقلاب النيجر في نيجيريا

تحطم طائرة هليكوبتر في نيجيريا

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

مرتضى منصور: مجلسي أقوى مجلس في تاريخ الزمالك، وشيكابالا هيروح لممدوح عباس لحل الأزمة

تنسيق الكليات، مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي رياضة، اعرف مجموعك يدخلك إيه

تصب في مصلحة المشترك، قرار جديد من الكهرباء بشأن تحصيل الفواتير

بشرى سارة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية، هذا موعد انخفاضها

لحظة انهيار مسجد على المصلين في نيجيريا، وهذا عدد الضحايا (فيديو وصور)

انفراد بالمستندات، تفاصيل تورط اتحاد الكرة في أزمة جديدة مع الفيفا

أورتيجا لـ عمرو مصطفى: احنا مش حرامية وأنت بتنحت وفاهمين كل حاجة وهارشينه (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

ابتزاز وتحرش بالمجندات، أزمات أخلاقية تضرب صفوف الجيش الأوكراني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية والاستقرار العاطفى  

المزيد
الجريدة الرسمية