لحظة انهيار مسجد على المصلين في نيجيريا، وهذا عدد الضحايا (فيديو وصور)
لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون عندما انهار مسجد يكتظ بالمصلين أمس الجمعة في مدينة زاريا بولاية كادونا بشمال نيجيريا.
حادث مسجد مدينة زاريا بولاية كادونا بشمال نيجيريا
وقال المتحدث باسم مجلس مدينة زاريا عبد الله قواربي إن الحادث وقع في أثناء أداء مئات المصلين صلاة الجمعة في المسجد المركزي بالمدينة.
وأضاف "تم العثور على أربع جثث في البداية ثم عثر فريق الإنقاذ على الجثث الثلاث الأخرى بعد تمشيط المسجد المنهار".
وتتكرر انهيارات المباني في نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، حيث لا يتم تطبيق اللوائح بالشكل السليم وغالبًا ما تكون مواد البناء دون المستوى المطلوب من الجودة.
أحداث نيجيريا
وفي وقت سابق دعا رئيس نيجيريا قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الحكومة المنتخبة، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.
وأضاف رئيس نيجيريا: ندعم رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ونندد بالانقلاب العسكري، كما دعا إلى مفاوضات مع قادة الانقلاب في النيجر سعيا لإعادة النظام الديمقراطي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.