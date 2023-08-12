بعد الحديث معه، قائد برشلونة يحسم موقف نيمار من العودة للفريق الكتالوني

تحدث سيرجي روبرتو، قائد برشلونة، عن اقتراب نيمار من العودة إلى الفريق الكتالوني.

اقتراب نيمار من العودة إلى برشلونة

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في الأيام الأخيرة اقتراب نيمار من العودة إلى برشلونة بعد 6 سنوات قضاها في باريس سان جيرمان.

وقال روبرتو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا متحمس لفكرة عودة نيمار، هو زميل سابق وصديق لي، لقد عشت معه العديد من الأشياء الجيدة لسنوات عدَّة".



وأضاف: "عندما كان في الفريق قضيت عددًا من أفضل السنوات التي أمضيتها في برشلونة، حيث فزنا بكل شيء".

Advertisements

وتابع: "نيمار لاعب مختلف تمامًا عن الآخرين وأنا متأكد من أنه سيقدم لنا الكثير، لكن في النهاية لست الشخص الذي يقرر، المسؤولون عن اتخاذ القرار سيقررون ما هو الأفضل للنادي".

موقف نيمار من العودة لبرشلونة

واستمر: "تحدثت مع نيمار عن عودته، سيكون متحمسًا لحدوث أمر كذلك".

وأتم: "ما نريده هو أن يكون لدينا أفضل فريق ممكن للمنافسة على كل شيء وأن يكون لدينا أفضل اللاعبين".