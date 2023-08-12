مرتضى منصور: مجلسي أقوى مجلس في تاريخ الزمالك، وشيكابالا هيروح لممدوح عباس لحل الأزمة

حرص مرتضى منصور - الصادر في حقة حكم بالعزل من رئاسة نادي الزمالك- على توجيه عده رسائل لجماهير الفارس الأبيض، مشيرًَا إلى أن المجلس الحالى مضطر من أجل طلب قرض من وزارة الشباب والرياضة لحل أزماتة المالية.

تصريحات مرتضى منصور

وقال مرتضى":"الدولة مش عاوزه تحل المجلس، دا أقوي مجلس في تاريخ النادي".

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مرتضى منصور يعلن تجديد عقد أحمد فتوح

وأضاف “مرتضى” في تصريحات على قناة “الزمالك”:" لو اعرف أن المجلس هيتحل كنت قلتلكم استقيلوا، عندنا شغل كتير ولعيبة لازم نجددلها واتفقنا مع فتوح وخاله علي مبلغ التجديد ومش خسارة في الولد وعندنا محمد صبحي عاوزين نجددله".

وتابع:" أنا كنت رافض أخر قرض، لكن خلاص معادش فيه رفاهية، الشركة الراعية لينا عندها فلوس ومفيش حلول، كابتن شيكابالا وعدد من رموز الزمالك يروحوا لممدوح عباس ويقعدوا يتحاسبوا معاه".

وواصل:"المبلغ كان ٢٠ مليون جنيه وكان تبرع، هنشوف فاضله كام ونجدول، الدولار وقتها كان بـ٦ هتحاسبنا علي ٤٠، هنروح علي مكتب الوزير ونقدم طلب علشان القرض، انت جيلك في ١٥/٩، ١٠٠ مليون وفلوس من الشركة الراعية، وفلوس اشتراكات مش أقل من ٧٠ او ٨٠ مليون، حددنا يوم ١٨ علشان نقدم اللائحة الجديدة للجمعية العمومية، محدش يتكلم ويطلع أسرار المجلس، واللي عاوز يتكلم يطلع يتكلم في قناة الزمالك، انا في ضهركم والدولة في ضهركم، مددنا للراجل الأجنبي موسم واتفقنا مع فتوح".

وأكد مرتضى":" الزمالك او أي نادي بنزينه الفلوس، دعم الجمهور مهم ودافع في الأزمات، لن يسمح بالبلطجة داخل نادي الزمالك ولن يسمح ببلطجة أي لاعب، أو تختبر قوة مجلس الإدارة، أي مجلس منتخب بيتشال فوق الدماغ، العيال إللي عامله نفسها جماهير وكل واحد بلطج اتعمل فيه بلاغ، أي حد هيحس أنه اكبر من الإدارة هنقوله برا".