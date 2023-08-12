السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

تشييع جثمان الميكانيكي ضحية بائع البنزين بالدقهلية، وأسرته تطلب القصاص (فيديو)

الشاب الضحية بميت
الشاب الضحية بميت الكرما، فيتو

شيع المئات من أهالي قرية ميت الكرماء التابعة إلى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الجمعة، جنازة ميكانيكي ضحية بائع بنزين، الذي أضرم النيران فيه؛ ما تسبب في إصابته بحروق متفرقة في أنحاء الجسد أودت بحياته.

وانهارت والدة الضحية في البكاء مرددة: مع السلامة يا قلب أمك.. يا رب ينور قبرك يا قلب أمك.

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “بائع وقود ينهي حياة ميكانيكي بعد الخلاف على بيع البنزين.. وعم الضحية يطلب القصاص”.

وأعرب أهالي ميت الكرما عن استيائهم بما حدث والغدر بالشاب محمود شهيد لقمة العيش، مؤكدين أنه شاب خلوق ويعول 3 أسر.

وروى الأهالي ما حدث وإضرام النيران في محمود على يد المتهم دون رحمة ولا شفقة.

شهدت قرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية مصرع ميكانيكي متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة في الجسم، بعد مرور 3 أيام من محاولات إنقاذ حياته بعدما أضرم بائع بنزين النيران فيه اعتراضًا على عمله في بيع الوقود.

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وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا، بإضرام شخص النيران في آخر بقرية ميت الكرما التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الشاب محمود عبد الله القصبي، 32 عامًا، مقيم بقرية ميت الكرماء، بحروق متفرقة جراء إضرام بائع بنزين النيران فيه.

 

وتبين أنه أثناء استقلال المجني عليه التوكتوك الخاص به، اعترضه المتهم  «حماده. ذ. ح» 28 عامًا، بائع بنزين، ونشبت بينهما مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بسبب اعتراض الجاني على بيع الضحية البنزين لسائقي التكاتك بالقرية، وقام بسكب عليه البنزين وأضرم به النيران، وفر هاربًا؛ ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات بالغة، وجرى نقل المصاب في حالة خطيرة للمستشفى العام بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت ضباط مباحث طلخا من ضبط المتهم عقب ارتكاب الواقعة وهروبه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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