السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مسجد في نيجيريا إلى 10 وفيات و40 مصابا (فيديو وصور)

حادث مسجد مدينة زاريا
حادث مسجد مدينة زاريا بولاية كادونا بشمال نيجيريا، فيتو

أدى انهيار مسجد في ولاية كادونا شمال العاصمة النيجيرية أبوجا إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين أمس الجمعة.

ووفقًا لصحيفة "نيجيريان تريبون"، انهار مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا، مما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص، وتم نقل 30 شخصًا على الأقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 

حادث مسجد مدينة زاريا بولاية كادونا بشمال نيجيريا

وأفادت إحدى الناجيات من الحادث أن الانهيار وقع أثناء صلاة العصر حيث سمعوا صوتًا قويًّا وشاهدوا المسجد ينهار على المصلين، وانتشر الغبار في المنطقة بأكملها، ووفقًا للصحيفة، فإن المسجد، الذي تم بناؤه منذ أكثر من 150 عامًا، كان مكتظًّا بالمصلين في ذلك الوقت.

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انهيار مسجد في نيجيريا

وقال المتحدث باسم مجلس مدينة زاريا عبد الله قواربي إن الحادث وقع في أثناء أداء مئات المصلين صلاة الجمعة في المسجد المركزي بالمدينة.

وأضاف "تم العثور على أربع جثث في البداية ثم عثر فريق الإنقاذ على الجثث الثلاث الأخرى بعد تمشيط المسجد المنهار".

 

وتتكرر انهيارات المباني في نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حيث لا يتم تطبيق اللوائح بالشكل السليم وغالبًا ما تكون مواد البناء دون المستوى المطلوب من الجودة.

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