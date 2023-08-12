السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بسبب العاصفة "خانون"، السلطات الكورية للمواطنين: حافظوا على صور الزعيم كيم وأسرته

صور الزعيم كيم وأسرته،
صور الزعيم كيم وأسرته، فيتو

طُلب من الكوريين الشماليين أن يفعلوا كل ما في وسعهم لحماية صور سلالة كيم، حيث تستعد البلاد للأمطار الغزيرة والرياح القوية الناجمة عن العاصفة الاستوائية "خانون".

 

أسرة الزعيم كيم جونج أون

وقالت صحيفة Rodong Sinmun الرسمية لحزب العمال الكوري الحاكم، إن التركيز الأول للمواطنين أثناء العاصفة يجب أن يكون منصبًا على "ضمان سلامة" الصور الدعائية لزعيم الحزب الحالي كيم جونج أون، ووالده كيم جونج إيل، وجده ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج.

Advertisements

كما حثت الصحيفة المواطنين على حماية العدد الكبير من التماثيل ولوحات الفسيفساء والجداريات وغيرها من المعالم الأثرية لسلالة كيم التي حكمت كوريا الشمالية منذ تأسيسها عام 1948.

ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، قولها إن أعضاء من الجيش والحزب الحاكم تلقوا أوامر للاستعداد للفيضانات وإنقاذ المحاصيل، وسط تقارير عن أن العاصفة "خانون" قد تضرب العاصمة بيونجيانج.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية بأن "جميع القطاعات والوحدات في البلاد في حملة ديناميكية للتعامل مع المناخ غير الطبيعي الكارثي"، مضيفة أنه تم إصدار "تحذيرات من رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة وموجات مد وجزر كبيرة".

 

العاصفة المدارية خانون

وأجلت السلطات في كوريا الجنوبية أكثر من 14 ألف شخص وأغلقت المدارس في المناطق المتضررة من الفيضانات إذ اجتاحت العاصفة المدارية خانون شبه الجزيرة الكورية يوم الخميس بعد أن ضرب المناطق الجنوبية لليابان على مدى أسبوع.


وصل "خانون"، الذي جرى خفض تصنيفه من إعصار إلى عاصفة مدارية، إلى اليابسة بالساحل الجنوبي الشرقي متجها إلى سول عاصمة كوريا الجنوبية.


وقالت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية  إن السلطات ألغت نحو 350 رحلة طيران وأغلقت 450 خطًّا بالسكك الحديدية بالإضافة إلى نقل ما يزيد على 14 ألف شخص إلى مناطق آمنة.


•وفق هيئة الأرصاد فإن العاصفة تسببت في هطول 60 ملليمترًا من الأمطار في الساعة في بعض البلدات الواقعة على الساحل الشرقي، وبلغت سرعة الرياح القصوى 126 كيلومترًا في الساعة في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد.

txt

بيونج يانج تدرس فتح حدودها مع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس كوريا الشمالية

txt

رئيس كوريا الشمالية يوجه بالاستعداد لحرب قادمة محتملة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكوريين الشماليين سلالة كيم مؤسس كوريا الشمالية كيم جونغ أون أسرة الزعيم كيم جونغ أون كوريا الشمالية العاصفة المدارية خانون

مواد متعلقة

بيونج يانج تدرس فتح حدودها مع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس كوريا الشمالية

إلغاء 450 رحلة جوية في كوريا الجنوبية بسبب الإعصار خانون

رئيس كوريا الشمالية يوجه بالاستعداد لحرب قادمة محتملة

زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال بالجيش ويدعو للاستعداد للحرب

الأكثر قراءة

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

4 فئات لا تطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم

مرتضى منصور: مجلسي أقوى مجلس في تاريخ الزمالك، وشيكابالا هيروح لممدوح عباس لحل الأزمة

بعد الحديث معه، قائد برشلونة يحسم موقف نيمار من العودة للفريق الكتالوني

تصب في مصلحة المشترك، قرار جديد من الكهرباء بشأن تحصيل الفواتير

فوائد الكركم، يحمي القلب ويعالج الاكتئاب

بشرى سارة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية، هذا موعد انخفاضها

خطوات استخدام حساب واتساب واحد على أكثر من هاتف

Advertisements

منوعات

المزيد

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية