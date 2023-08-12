السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مشهد مروع، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلا (فيديو)

هاواي، فيتو
هاواي، فيتو

ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي بـ ولاية هاواي الأميركية إلى 67 شخصًا بعد قيام فرق البحث بتمشيط أطلال منتجع لاهاينا فيما سعى المسؤولون في هاواي إلى تحديد كيفية انتشار اللهب بهذه السرعة عبر المنتجع التاريخي دون تحذير يذكر.

الكوارث الطبيعية في هاواي

وأصبحت الحرائق الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكًا في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصًا على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة.

Advertisements

وقال المسؤولون إن فرق البحث التي تستعين بكلاب مدربة على البحث عن الجثث قد تعثر على المزيد من ضحايا الحرائق التي أتت على ألف مبنى وشردت الآلاف، وهو ما يتطلب على الأرجح سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء.


وبعد ثلاثة أيام من وقوع الكارثة، لم يتضح بعد ما إذا كان بعض السكان تلقوا أي تحذيرات قبل أن تلتهم النيران منازلهم.

وتحتوي الجزيرة على صفارات إنذار للتحذير من الكوارث الطبيعية والتهديدات الأخرى لكن يبدو أنها لم تنطلق أثناء الحريق.

 

جزيرة هاواي

وأفاد حاكم هاواي جوش غرين لشبكة (سي.إن.إن) "لقد وجهت بإجراء مراجعة شاملة هذا الصباح كي نعرف على وجه التحديد ما الذي حدث ومتى حدث" في إشارة إلى صفارات الإنذار.

ويقول العلماء إن تغير المناخ يزيد من تكرار وحدة مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.

يذكر أن مساحة الحرائق تبلغ حاليا نحو 400 هكتار، وتسببت بها موجة الحر والرياح الناجمة عن إعصار "دورا".

وقد التهمت النيران عددا من المراكز الأهلية، بما فيها مدينة لاهاينا السياحية.

وقامت السلطات بإجلاء المئات من السكان المحليين، وأغلقت الطرق وأوقفت حركة المرور.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن كافة الأجهزة الفدرالية في هاواي بالمشاركة في إطفاء الحرائق. ويشارك في عمليات الإغاثة الحرس الوطني الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

ولاية هاواي ولاية هاواي الاميركية جزيرة هاواي كارثة تسونامي

مواد متعلقة

بايدن يعلن هاواي "منطقة كوارث" ويدفع بقوات الحرس الوطني (صور)

ثوران أنشط البراكين المرعبة على الأرض في هاواي

الجيش الأمريكي يتعقب منطادا مجهولا فوق هاواي

الأكثر قراءة

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر الخفيف وتغذيته

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

تصب في مصلحة المشترك، قرار جديد من الكهرباء بشأن تحصيل الفواتير

مشهد مروع، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلا (فيديو)

إجمالي التخزين وصل إلى 26 مليار م3، تحذير شديد من عباس شراقي بشأن سد النهضة

هل من حق رئيس الجمهورية الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان

7 مذاهب مختلفة، تعرف على الطوائف الكاثوليكية في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية