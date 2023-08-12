السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

وفاء عامر تفاجئ بوسي شلبي وتغني لمدينة الإسكندرية (فيديو)

الفنانة وفاء عامر،
الفنانة وفاء عامر، فيتو

وفاء عامر، فاجأت الفنانة وفاء عامر، بوسي شلبي، بالغناء لمدينة الإسكندرية من على شاطئ عروس البحر الأبيض المتوسط.

 

غناء وفاء عامر للإسكندرية

وغنت وفاء عامر، خلال لقائها ببرنامج "ليالي تن" المذاع علي قناة "تن"، اغنية "عيون حلوين عسلية" و"سوق بينا يسطا علي الكورنيش".
 

صوت وفاء عامر الضعيف

ويبدو أن الأحبال الصوتية للفنانة وفاء عامر لم تسعفها أو تمنحها القوة للغناء للإسكندرية بالشكل المناسب.
 

وفاء عامر: ستات مصر حاميين شطة (فيديو)

وفاء عامر: اتنصب عليا كتير في الوسط الفني وفخورة بفيلم حين ميسرة (فيديو)

 

وفاء عامر، في وقت سابق، قالت الفنانة وفاء عامر:"لو هنتج فيلم هيكون نفسي اجمع محمد هنيدي مع رامز جلال وعلاء مرسي وإسلام ابراهيم".
 

Advertisements

دور تحلم به وفاء عامر


وأضافت خلال لقائها ببرنامج "اسألني" المذاع علي قناة "سي بي سي":"من حظي إني اشتغلت مع الزعيم عادل إمام، وأحب أجسد سميرة موسى عالمة الذرة علشان أكون جسدت شخصية الملكة والراقصة والفنانة تحية كاريوكا".
 

شخصية الملكة نازلي
 

وتابعت:"من خلال معايشتي لشخصية الملكة نازلي هي كانت ظالمة ومظلومة ولو بحكم عليها اجد انها ظلمت الملك فاروق".
 

حقيقة تفكير وفاء عامر في الاعتزال
 

وأكملت:"فكرت في الابتعاد خالص عن الوسط الفني مش قصة الاعتزال بس، بس لقيت ان رجلي، وانا عندي حتة ساعات بصحي من النوم بقول ايه اللي جابني من الاسكندرية وليه بقيت ممثلة".
 

ميزة المصريات
 

وتابعت وفاء عامر:"مقدرش اغير حاجة في ستات مصر لإنهم اطعم حاجة في العالم تلقائيتهم حلوة هزارهم حلو خناقهم حلو شكلهم حلو وحاميين شطة، وصفة بتكرهها الستات في الرجالة عموما الكدب والبخل".

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر الاسكندرية بوسي شلبي اخبار الفن قناة تن

مواد متعلقة

وفاء عامر: ستات مصر حاميين شطة (فيديو)

وفاء عامر: اتنصب عليا كتير في الوسط الفني وفخورة بفيلم حين ميسرة (فيديو)

وفاء عامر للسيدات: لو جوزك خانك انتي اللي غلطانة والبيت هيتهد بسببك (فيديو)

وفاء عامر: بطلت افتش في تليفون جوزي من زمان علشان مروحش للمأذون

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: مجلسي أقوى مجلس في تاريخ الزمالك، وشيكابالا هيروح لممدوح عباس لحل الأزمة

أحمد دعبس يتراجع عن استقالته من مجلس الزمالك ويضرب مثلا بمرتضى منصور (فيديو)

بشرى سارة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية، هذا موعد انخفاضها

تصب في مصلحة المشترك، قرار جديد من الكهرباء بشأن تحصيل الفواتير

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

تفاصيل الحالة الصحية لوالدة المطرب أحمد شيبة بعد تعرضها لوعكة صحية

تقترب من العلامة الكاملة، ارتفاع قياسي بأسعار اللحوم والدواجن في أحدث تقرير عن الاستهلاك

فتح المعرض المؤقت رمسيس وذهب الفراعنة للزيارة في استراليا، 18 نوفمبر

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية