وفاء عامر تفاجئ بوسي شلبي وتغني لمدينة الإسكندرية (فيديو)

وفاء عامر، فاجأت الفنانة وفاء عامر، بوسي شلبي، بالغناء لمدينة الإسكندرية من على شاطئ عروس البحر الأبيض المتوسط.

غناء وفاء عامر للإسكندرية

وغنت وفاء عامر، خلال لقائها ببرنامج "ليالي تن" المذاع علي قناة "تن"، اغنية "عيون حلوين عسلية" و"سوق بينا يسطا علي الكورنيش".



صوت وفاء عامر الضعيف

ويبدو أن الأحبال الصوتية للفنانة وفاء عامر لم تسعفها أو تمنحها القوة للغناء للإسكندرية بالشكل المناسب.



وفاء عامر، في وقت سابق، قالت الفنانة وفاء عامر:"لو هنتج فيلم هيكون نفسي اجمع محمد هنيدي مع رامز جلال وعلاء مرسي وإسلام ابراهيم".



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دور تحلم به وفاء عامر



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "اسألني" المذاع علي قناة "سي بي سي":"من حظي إني اشتغلت مع الزعيم عادل إمام، وأحب أجسد سميرة موسى عالمة الذرة علشان أكون جسدت شخصية الملكة والراقصة والفنانة تحية كاريوكا".



شخصية الملكة نازلي



وتابعت:"من خلال معايشتي لشخصية الملكة نازلي هي كانت ظالمة ومظلومة ولو بحكم عليها اجد انها ظلمت الملك فاروق".



حقيقة تفكير وفاء عامر في الاعتزال



وأكملت:"فكرت في الابتعاد خالص عن الوسط الفني مش قصة الاعتزال بس، بس لقيت ان رجلي، وانا عندي حتة ساعات بصحي من النوم بقول ايه اللي جابني من الاسكندرية وليه بقيت ممثلة".



ميزة المصريات



وتابعت وفاء عامر:"مقدرش اغير حاجة في ستات مصر لإنهم اطعم حاجة في العالم تلقائيتهم حلوة هزارهم حلو خناقهم حلو شكلهم حلو وحاميين شطة، وصفة بتكرهها الستات في الرجالة عموما الكدب والبخل".