أورتيجا لـ عمرو مصطفى: احنا مش حرامية وأنت بتنحت وفاهمين كل حاجة وهارشينه (فيديو)

أورتيجا، رد مطرب المهرجانات أورتيجا، علي الفنان والملحن عمرو مصطفى، بعد اتهام الأخير بسرقة مطربي المهرجانات ألحانه، قائلًا: "أنا عندي خناقة معاه وقلت له احنا عندنا جمهور يسفلت".

أورتيجا يهاجم عمرو مصطفى

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد": "عمرو مصطفى له كل الاحترام ومش معنى أن حد سرق منه لحن أو لحنين يجمع ويشملنا كلنا بأننا سارقين منه، احنا ناس فاهمين ودارسين وصناع مزيكا وفيه ناس كبيرة في الصناعة بنعمل لهم توزيع ولحن وكلمات والأغنية بتنزل بتكسر الدنيا وبتجيب نفس المشاهدات والملايين اللي هو بيحققها".



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طلب أورتيجا من عمرو مصطفى واتهامه بنحت الألحان

وتابع: "اللي سرق منه لحن يرفع عليه قضية بس ما ينفعش يقول كل الناس اللي نجحت نجحوا على السرقة، كلها بتسرق حتى أنت كمان بتنحت واحنا فاهمين كل حاجة وهارشينه، أنا كنت بحبه دلوقتِ لأ لإن احنا مش حرامية".



مشكلة عمرو مصطفى

ولفت: "حاولت أوصل لعمرو مصطفى ما عرفتش بس لما سيرته بتيجي برة بنكون متشرفين به، بس مش عارف ليه اتحول ضدنا واتهمنا بإننا حرامية".

في وقت سابق، فتح الملحن عمرو مصطفى النار على المطرب رامي جمال بعد تصريحاته الأخيرة عنه بشأن حديثه عن زملائه في برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة القاهرة والناس.

عمرو مصطفى ورامي جمال

ووجه عمرو مصطفى رسالة قاسية لرامي جمال تضمن هجومًا عنيفًا ووصفه بأنه مطرب درجة خامسة وأكد أنه سيقاضيه في حالة ذكر اسمه في أي مكان.

وكان علق الفنان رامي جمال على التصريحات التي أطلقها الملحن عمرو مصطفى تجاه عدد من زملائه في الوسط الغنائي، معبرًا عن استيائه من أسلوب حديث الملحن.

رامي جمال

وقال رامي جمال خلال لقائه مع برنامج حبر سري للإعلامية أسما إبراهيم: "في نوع من النرجسية أنا مش بحبه، وفي فرق بين إنك واحد من الملحنين العباقرة اللي التاريخ مش هينكرهم، لكن لسه مين ما زعلتوش؟".

وأضاف: "عاب في كل زمايله ولما تعيب في زمايلك أنت بتعيب في مهنتك وأنا شايف إننا نكبر بعض أحسن.. وأنا عارف إنه أطيب من الطيابة، لكن الناس العادية بتشوف مشاكلنا ليه نصدر لهم إننا مش بنحب بعض".

رامي جمال يرد على عمرو مصطفى

وعن تصريح عمرو مصطفى الذي قال فيه "أنا المبدع والمطرب أداة"، رد رامي جمال قائلا: "أعوذ بالله، مفيش حاجة في الدنيا متوقفة على شخص، والملحن من غير شاعر وموزع شاطر أداة، والمطرب الشاطر اللي سماه أداة هو الفترينة، من غيرها ما كانش هيبقى قاعد يتكلم إنه ملحن شاطر".