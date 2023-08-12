اليوم، انتهاء قرار المدة الثانية لمفتي الجمهورية، ومصادر ترجح التجديد له خلال ساعات

تنتهي اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023، فترة المد الثانية للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حيث يترقب العاملون بالحقل الديني صدور قرار بالمدة لعام ثالث للدكتور شوقي علام.



قرار التجديد لمفتي الجمهورية

ويترقب العاملون بالحقل الديني قرارًا بالمد عام ثالث على التوالي للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حيث سبق أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى قرار صدر العام الماضي بالمد لمدة عام، وأيضا القرار رقم 354 لعام 2022، وهو ما يتوقع أن يصدر أيضا هذا العام.

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وأوضحت مصادر مطلعة داخل دار الإفتاء أنه من المقرر صدور قرار التمديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لفترة ثالثة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرار، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تتويجًا للمجهودات التي قام بها الدكتور شوقي علام داخل دار الإفتاء على مدار السنوات الماضية والتي امتدت إلى عقد كامل.

ومن المتوقع صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية على خلال الساعات المقبلة.

جهود مفتي الجمهورية

ومنذ تولِّي الدكتور شوقي علام مسؤولية دار الإفتاء في مارس 2013 استطاع أن يقود دار الإفتاء إلى الإنجازات التالية:

1. نجح مفتي الجمهورية في تحويل قاعدة العمل بدار الإفتاء من الأفراد إلى العمل المؤسسي؛ فأصبحت مؤسسة رائدة ذات مرجعية فقهية إسلامية رائدة في صناعة الفتوى والعلوم الشرعية، يلجأ إليها الأفراد والمؤسسات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

2. إيمانًا من الدار بأهمية التطوير بصفة عامة والتطوير الإداري بصفة خاصة، والعناية بالعنصر البشري، وضمان تلبية حاجة المستفتين، توسعت الدار في إنشاء مجموعة مختلفة من الإدارات والأقسام الجديدة لضمان الوصول إلى كافة شرائح الأمة داخليًّا وخارجيًّا، فأنشأت مجموعة من الإدارات لضمان وصول رسالتها لأكبر شريحة ممكنة من المسلمين، منها: إدارة (الفتاوى الشفوية – الفتاوى الهاتفية – الفتاوى المكتوبة – الإلكترونية بعشر لغات – إدارة الحساب الشرعي – إدارة التعليم عن بُعد لتدريب المبتعثين على الفتوى – الترجمة – الموقع الإلكتروني – مجلة دار الإفتاء - إدارة فض المنازعات).

3. كانت الدار حاضرة بقوة في المحافل الدولية والعلمية والملتقيات الفكرية حول العالم، واستطاعت الدار أن تقدم خطابًا علميًّا رصينًا وأمينًا نسجته من خلال الفهم الصحيح والإدراك العميق لمعطيات الواقع المعيش فيه، ومقاصد وغايات الفقه الصحيح، وانطلق علماء الدار إلى مختلف بلدان المعمورة لتقديم يد العون والدعم للمسلمين، ومد يد التواصل والحوار مع غير المسلمين، وفتح آفاق التعاون والتآلف والتعايش بين أبناء الحضارات والأمم المختلفة.

4. أصدرت دار الإفتاء في عهد الشيخ شوقي علام ما يقارب 10 ملايين فتوى في مختلف الفروع والقضايا التي تهم المسلمين في الداخل والخارج.

5. إيمانًا من الدار بأهمية الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الحديثة والتكنولوجيا تفاعلت الدار معها بكل قوة، فأنشأت 18 من الصفحات بعدة لغات على مواقع التواصل الاجتماعي تعدى المتابعين المتابعون لها 12 ملايين مليون متابع على صفحاتها المتعددة ومواقعها المختلفة،. وتمثلت في: الموقع الرسمي للدار، والصفحة الرسمية لها، والصفحات التي تعالج الفكر التكفيري، مثل داعش تحت المجهر باللغتين العربية والإنجليزية.

