السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أجواء مبهجة في حفل حكيم الأول بالسعودية (فيديو)

حكيم،فيتو
حكيم،فيتو

أحيا المطرب الكبير حكيم حفلًا فنيًّا على خشبة مسرح بينش مارك، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

حفل حكيم فى السعودية

وقدم المطرب حكيم باقة متنوعة من أروع أغانيه التي يعشقها الجمهور العربي.. وبدأها بأغنيته الشهيرة السلام عليكم.. وتلاها بأغنيات  منها: "بتاع مصلحتك، ومعلم، وقول الله، وتزاولني، وأنا مين، وكله راح، وسيبه، وسنة حلوة عليكي يا مصر، الناس السهرانين، وحبايبنا، وحلاوة روح، والسلامو عليكو، ولا واحد ولا مية"، وغيرها من الأغاني الشعبية وسط أجواء من البهجة..

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حكيم

وطرح حكيم مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مدلعة"، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وميكس..

ويضع حكيم حاليا لمساته النهائية علي باقي اغاني ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "الكبير" ويضم ١٠ أغان متنوعة لطرحهم بشكل متتابع على طريقة السينجل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويعد حكيم حالة خاصة فى الغناء الشعبى العربى، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى.

وكان المطرب الشعبي حكيم قد شارك مؤخًا في إحياء حفل زفاف ابنة خالد صلاح الذي أقيم منذ عدة أيام بأحد الفنادق الكبرى بالتحرير.

وقدم حكيم باقة من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحاضرين في حفل زفاف ابنة خالد صلاح.

 

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