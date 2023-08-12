السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

بشرى سارة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية، هذا موعد انخفاضها

الأجهزة الكهربائية،
الأجهزة الكهربائية، فيتو

توقع جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، حدوث انفراجة في أزمة نقص الأجهزة الكهربائية في الأسواق، ستظهر تبعاتها بدءً من الشهر المقبل.

3 مشكلات واجهت قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر

وقال «زكريا » لـ «فيتو» إن سوق الأجهزة الكهربائية في مصر، وقع بين 3 زوايا مثلت مشكلات قطاع الأجهزة الكهربائية، وهي ركود في المبيعات منذ شهر يونيه الماضي، وثانيهما ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربية، أما المشكلة الثالثة وهي الأهم نقص البضائع في الأسواق.

جورج زكريا، فيتو

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عجز كبير في الأجهزة الكهربائية بسبب نقص مستلزمات الإنتاج

وأكد «زكريا» وجود نقص وعجز كبير في الأجهزة الكهربائية، بسبب نقص مستلزمات الإنتاج، قائلًا: «هناك ماركات وقعت من السوق» ولم تعد منتجاتها مطروحة في الأسواق.

100% ارتفاعًا في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال عام  2022

أما ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، أوضح «زكريا» أن السوق واجه مشكلة ارتفاع الأسعار منذ عام 2022، التي أصبحت زيادات متراكمة، حيث كانت الشركات تقوم برفع أسعار الأجهزة الكهربائية كل 15 يومًا، بنسبة ارتفاع من 5 إلى 15 %، حتى وصلت الزيادات بنهاية عام 2022 إلى زيادة بنسبة 100% في أسعار الأجهزة الكهربائية.

45% ارتفاعًا في أسعار الأجهزة الكهربائية منذ بداية 2023

وتابع جورج زكريا،  وارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، بنسبة تتراوح من 35 إلى 45 %.

الركود بدأ في قطاع الأجهزة الكهربائية منذ شهر يونيه الماضي

وقال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إنه حدث زيادة طلب على شراء الأجهزة الكهربائية، من قبل المواطنين، خوفًا من ندرتها وعدم وجود الأجهزة الكهربائية مستقبلًا، ومع تزايد المخاوف زاد الطلب مقابل انخفاض المعروض، وذلك الوضع كذلك حتى بداية شهر يونيه الماضي، الذي معه بدأت حالة من الركود في مبيعات قطاع الأجهزة الكهربائية.

إنفراجة مرتقبة في سوق الأجهزة الكهربائية ستظهر تبعاتها وبوادرها الشهر المقبل

وردًا على سؤال بشأن متى تنتهي أزمة نقص الأجهزة الكهربائية في مصر؛ أشار جورج زكريا، إلى أن هناك انفراجة مرتقبة في سوق الأجهزة الكهربائية، ستظهر تبعاتها وبوادرها الشهر المقبل، حيث تم السماح لبعض الشركات بتصدير الأجهزة الكهربائية للخارج، الأمر الذي من خلاله استطاعوا توفير الدولار والعملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج.

مصانع الأجهزة الكهربائية ستبدأ العمل بكامل طاقتها الإنتاجية تدريجيًا

وتابع: أن مع شراء مستلزمات الإنتاج ستبدأ مصانع الأجهزة الكهربائية في مصر في العمل بكامل طاقتها تدريجيًا، الأمر الذي سينعش سوق الأجهزة الكهربائية، ويعوض النقص الكبير الذي عانى منه السوق خلال الفترة السابقة.

عودة الدول المصنعة للمغزيات إلى الإنتاج بعد فترة توقف بسبب تداعيات كورونا والأحداث الاقتصادية

 وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أنه على الصعيد العالمي، فإن الدول التي كانت تصنع المغزيات وتوقفت عن الإنتاج بسبب تداعيات وتأثير فيروس كورونا «كوفيد 19 » والتأثيرات الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية، هذه الدول أعلنت بدء العودة والإنتاج، وعليه سيحدث وفرة في مستلزمات الإنتاج عالميًا.

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