أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانعة محتوى لنشر مقاطع خادشة..حل لغز مقتل سيدة بولاق الدكرور داخل مسكنها

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى قامت بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء واستخدام ألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التحذير من عنصرين إجراميين يرتديان ملابس نسائية ونقاب، لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالإكراه وقتل مالكته، وقد تم إجراء الفحص والتحري عن الواقعة.

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عاطل بالمنيا لانتحاله صفة موظف خدمة عملاء بتطبيقات الدفع الإلكتروني، والاستيلاء على أموال المواطنين.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله إحدى السيدات تدعى باستغلال أحد أفراد الشرطة عمله والتعدي على والدها.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع إعفاء 6 آخرين من العقوبة، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة الري.

طلب رئيس المحكمة الإندونيسية، خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي، الاستعانة بالخبرات الدستورية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية في مجال الدراسات الدستورية المتقدمة، ووعد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية بإمداد المحكمة الدستورية الإندونيسية بالأحكام التي أصدرتها في مجال حماية الحقوق والحريات العامة.

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أنه لا يجوز الحجز على راتب العامل لتنفيذ حكم صادر بدين المتعة لصالح مطلقته، لأنها لا تدخل ضمن النفقات الشرعية.

قررت الادارة العامة للمرور القاهرة، تنفيذ تحويلات مرورية بسبب أعمال إصلاح خط مياه بمحور الشهيد "المتجه من ميدان محمد ذكى تحديدًا أمام منطقة التوكيلات" بالقاهرة.

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

قررت وزارة الداخلية، فتح العيادات الطبية بعدد من مستشفيات الشرطة لتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين؛ في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ74، وإنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية التي يرتكز أحد محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية وتعزيز الدور الإنساني لهيئة الشرطة في مختلف المناسبات.

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية قبول الاستئناف المقدم من اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، على حكم حبسه شهرا في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا، وقضت بالاكتفاء بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه مع إلغاء عقوبة الحبس.



































