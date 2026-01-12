قصة 5 مواجهات جمعت مصر والسنغال في الكان قبل موقعة الأربعاء.. ركلات الترجيح تبتسم لأسود التيرانجا بحصد النجمة الأولى.. وأزمة ميدو والمعلم أبرز مشهد

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، يستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال للمرة السادسة في بطولة أمم أفريقيا قبل لقاء نصف نهائي النسخة الحالية بالمغرب 2025.

ويحتضن ملعب "طنجة الكبير" في طنجة، مساء الأربعاء المقبل أولى مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بين مصر أمام السنغال في تكرار لنهائي نسخة 2021.

وقبل مباراة الأربعاء في أمم أفريقيا، التقى مصر والسنغال 5 مرات في الكان وفاز منتخب مصر مرتين ومثلهما للسنغال، وتعادلا سلبيًا في مناسبة واحدة، لكن "أسود التيرانجا" حسموا تلك الموقعة بركلات الترجيح.

مباريات مصر ضد السنغال في أمم إفريقيا

انتهي أول لقاء بين مصر والسنغال في أمم أفريقيا بفوز السنغال 1-0 في مفاجأة مدوية في افتتاح نسخة 1986 بالقاهرة، ولكن رجال المدرب الإنجليزي مايكل سميث سرعان ما نجحوا في تدارك الأمور ولم تستقبل مصر أي هدف آخر بالبطولة حتى نجحت في التتويج.

وبعدها التقى المنتخبان في دور المجموعات لنسخة 2000 وردت مصر الصفعة بفوز 1-0 عبر هدف لمدربها الحالي حسام حسن، وتأهل كلا المنتخبين إلى ربع النهائي من مرحلة المجموعات وودع كلاهما من ربع النهائي.

وفي نسخة 2002، جاء الدور على "أسود التيرانجا" ليردوا بفوز بنفس النتيجة بهدف للحاج ضيوف في سنة تأهلهم لكأس العالم وفوزهم على فرنسا في افتتاح مونديال كوريا الجنوبية واليابان.

وتأهل كلاهما لربع النهائي، وودع منتخب مصر على يد الكاميرون التي حققت اللقب على حساب السنغال في النهائي.

ونجح "الفراعنة" في الثأر في نسخة 2006 بثنائية شهيرة 2-1 وقع عليها أحمد حسن وعمرو زكي البديل الذي حسم المواجهة قبل 9 دقائق من النهاية.

وشهدت مباراة مصر والسنغال في ذلك الوقت اشتباكا لفظيا شهيرا بين حسن شحاتة مدرب منتخب مصر وقتها وأحمد حسام ميدو مهاجم المنتخب وذلك أثناء استبدال ميدو ودخول عمرو زكى بدلًا منه، ليعترض ميدو على التغيير ويتمتم بكلمات اعتراضية ويصر "المعلم حسن شحاتة" على خروجه وقام حسام حسن لاعب المنتخب في هذا الوقت بالفصل بين الثنائي خلال هذه الواقعة التي شهدها استاد القاهرة الدولي.

أما آخر مواجهة في كأس الأمم الأفريقية، فانتهت سلبية في نهائي 2021 قبل أن يتفوق "أسود التيرانجا" بركلات الترجيح 4-2 وتوج السنغال بلقبه الأول بالكان.

تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

5 مباريات

2 فوز مصر

1 تعادل

2 فوز السنغال

جدير بالذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضرب موعدا مع منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الـساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

